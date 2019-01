Филипп Киркоров побывал на концерте певицы Шер в Майами

В новом посте Филипп Киркоров показал фото с выступления Шер. Артист вспомнил, что в Москве состоялся концерт Светланы Лободы, а у него на “Маямщине” можно было насладиться творчеством “роскошной женщины”, которая, уверен певец, в свои 72 года выглядит потрясающе. Автор публикации отметил, что его иностранная коллега презентовала свое новое шоу HERE WE GO AGAIN. Киркоров заявил, что происходившее на сцене заслуживает высших похвал. Другими подробностями с посещения концерта музыкант пообещал поделиться в новом посте.В комментариях поклонники по-разному отнеслись к словам Филиппа Киркорова. Кто-то согласился с тем, что Шер является великой артисткой, а ее шоу в стиле бурлеск достойны внимания. Другие же заявили, что на отечественной сцене можно найти не менее талантливых звезд.