АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Филипп Киркоров побывал на концерте певицы Шер в Майами

Филипп Киркоров сейчас находится в Майами, где успел побывать на концерте известной в США певицы Шер. Своими впечатлениями отечественный артист поделился с фолловерами в Instagram.
Филипп Киркоров побывал на концерте певицы Шер в Майами

В новом посте Филипп Киркоров показал фото с выступления Шер. Артист вспомнил, что в Москве состоялся концерт Светланы Лободы, а у него на “Маямщине” можно было насладиться творчеством “роскошной женщины”, которая, уверен певец, в свои 72 года выглядит потрясающе. Автор публикации отметил, что его иностранная коллега презентовала свое новое шоу HERE WE GO AGAIN. Киркоров заявил, что происходившее на сцене заслуживает высших похвал. Другими подробностями с посещения концерта музыкант пообещал поделиться в новом посте.

В комментариях поклонники по-разному отнеслись к словам Филиппа Киркорова. Кто-то согласился с тем, что Шер является великой артисткой, а ее шоу в стиле бурлеск достойны внимания. Другие же заявили, что на отечественной сцене можно найти не менее талантливых звезд.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алеся Кафельникова на фотосессии
Корветы РФ взяли на сопровождение
Звезда сериала “Ольга” Юрий Борисов
Филипп Киркоров побывал на концерте
Тимур Батрутдинов поздравил Ольгу
Жители штата Миссури заметили в небе
Ученые: Потеря памяти может указывать
Бывшие подопечные Максима Фадеева
Британцы стали сомневаться в
Компактный кроссовер Suzuki Ignis
Поклонники раскритиковали Полину
На eBay продают шестиколесный
“АвтоВАЗ” продает автомобили LADA 2018
Роспотребнадзор заявил о вспышках
Психологи предложили пять способов,
Анна Седокова готова обратиться к
Ради участия в “Евровидении” Сергей
Концепт Ford Shelby GR-1 выйдет в
Ученые назвали 21 января наиболее
Подражающее голосу матери загадочное
Жасмин посвятила своей умершей маме
Медики: Лунное затмение не может
Юный вундеркинд из Ростова поразил
Виталина Цымбалюк-Романовская
Разработчики представили новый 4K Smart
Анастасия Волочкова отметила 43-летие в
В Уэльсе семья наняла
«Роскосмос» принял решение о создании
Звезда "Дома-2" Татьяна Кирилюк не
Сын Елены Яковлевой Денис Шальных
Просмотреть все новости