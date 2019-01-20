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Дарья Клюкина пошла на смелый эксперимент с имиджем

Звезда шоу “Холостяк” Дарья Клюкина решилась на смелый эксперимент с собственным имиджем. Фото в новом амплуа победительница проекта разместила на личной странице в сети Instagram.
Дарья Клюкина пошла на смелый эксперимент с имиджем

Публике Дарья Клюкина полюбилась в качестве хрупкой и женственной героини. Как правило, теледива следует одному выбранному имиджу, не слишком часто решаясь что-то в себе менять. Однако на этот раз звезда “Холостяка” примерила неожиданный для себя образ, позируя в “безразмерной” куртке, кепке, а также кожаных перчатках без пальцев. Для обычно изящной звезды такой “уличный” стиль непривычен, поэтому это своего рода эксперимент над внешним имиджем.

В комментарии к посту Дарья Клюкина предложила многочисленным фолловерам придумать забавную подпись к публикации, озвучив несколько своих вариантов. Фанаты к смене имиджа отнеслись по-разному, но большинство сошлись во мнении, что даже такой наряд не портит внешности звезды “Холостяка”. Запись успела собрать более 112 тысяч отметок “Мне нравится”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:40

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