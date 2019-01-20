Дарья Клюкина пошла на смелый эксперимент с имиджем

Публике Дарья Клюкина полюбилась в качестве хрупкой и женственной героини. Как правило, теледива следует одному выбранному имиджу, не слишком часто решаясь что-то в себе менять. Однако на этот раз звезда “Холостяка” примерила неожиданный для себя образ, позируя в “безразмерной” куртке, кепке, а также кожаных перчатках без пальцев. Для обычно изящной звезды такой “уличный” стиль непривычен, поэтому это своего рода эксперимент над внешним имиджем.В комментарии к посту Дарья Клюкина предложила многочисленным фолловерам придумать забавную подпись к публикации, озвучив несколько своих вариантов. Фанаты к смене имиджа отнеслись по-разному, но большинство сошлись во мнении, что даже такой наряд не портит внешности звезды “Холостяка”. Запись успела собрать более 112 тысяч отметок “Мне нравится”.