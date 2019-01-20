Юрий Лоза прокомментировал высказывания Сергея Соседова в адрес Аллы Пугачевой
Юрий Лоза решил прокомментировать высказывания Сергея Соседова, прозвучавшие в адрес Аллы Пугачевой. Критик заявил, что концерт звезды в Кремле предназначен только для богачей, а сама Примадонна к 70-летнему юбилею не нажила “ни мудрости, ни доброты”.
В беседе с News.ru Юрий Лоза отметил, что высказывания критиков в адрес отечественных звезд в РФ никак не регулируются. Слова Сергея Соседова могут обидеть только непосредственно Аллу Пугачеву, и она даже имеет право подать на него в суд в связи с оскорблением чести и достоинства. Впрочем, артист убежден, что Примадонна не станет тратить свое время на обидчика, предпочитая его речи просто игнорировать.
Встал на защиту Пугачевой Лоза и в вопросе того, что перекупщики продают билеты на концерт звезды по сумме свыше 300 тысяч рублей. Он отметил, что сама Примадонна этим не занимается, и не может гоняться за каждым, кто решил на этом заработать.
Говоря о праве Пугачевой называть себя певицей, не выступая при этом много лет, Лоза отметил, что у артистки еще сохранились поклонники. Некоторые звезды в РФ и вовсе не умеют петь, но им никто появляться на сцене запретить не может. Соседова великим критиком Юрий Лоза не считает. Он отметил, что Пугачева после себя оставит композиции, а Соседов внимание к себе привлекает только пиаром, и после него ничего не останется. Если критик откажется от публикации своих “нападков”, уверен музыкант, о нем не вспомнят уже завтра.
В беседе с News.ru Юрий Лоза отметил, что высказывания критиков в адрес отечественных звезд в РФ никак не регулируются. Слова Сергея Соседова могут обидеть только непосредственно Аллу Пугачеву, и она даже имеет право подать на него в суд в связи с оскорблением чести и достоинства. Впрочем, артист убежден, что Примадонна не станет тратить свое время на обидчика, предпочитая его речи просто игнорировать.
Встал на защиту Пугачевой Лоза и в вопросе того, что перекупщики продают билеты на концерт звезды по сумме свыше 300 тысяч рублей. Он отметил, что сама Примадонна этим не занимается, и не может гоняться за каждым, кто решил на этом заработать.
Говоря о праве Пугачевой называть себя певицей, не выступая при этом много лет, Лоза отметил, что у артистки еще сохранились поклонники. Некоторые звезды в РФ и вовсе не умеют петь, но им никто появляться на сцене запретить не может. Соседова великим критиком Юрий Лоза не считает. Он отметил, что Пугачева после себя оставит композиции, а Соседов внимание к себе привлекает только пиаром, и после него ничего не останется. Если критик откажется от публикации своих “нападков”, уверен музыкант, о нем не вспомнят уже завтра.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:16