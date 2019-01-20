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Игорь Николаев показал, как его старшая дочь обучает музыке младшую сестру

Игорь Николаев продемонстрировал поклонникам, как его старшая дочь Юлия обучает музыке свою младшую сестру Веронику. Соответствующий пост появился на странице отечественного певца в Instagram.
Игорь Николаев показал, как его старшая дочь обучает музыке младшую сестру

Игорь Николаев вместе с женой Юлией Проскуряковой и маленькой дочерью отправился в США, где уже долгое время живет его старшая наследница Юлия. Во Флориде вся семья гостит у девушки, а сестры смогли найти общий язык, даже несмотря на значительную разницу в возрасте. В частности, на новых снимках артист показал взаимодействие родственниц, когда старшая дочь обучала младшую Веронику музыке. Юлия показывает девочке, как играть на фортепиано. Исполнитель подчеркнул, что уроки проходили на фоне океана, а на фото преобладают нежные оттенки.

В комментариях подписчики восхитились тем, как гармонично смотрятся сестры, а также порадовались, что дочери Игоря Николаева дружны. Публика отметила, что обе наследницы артиста — настоящие красавицы, а публикация успела собрать более 23 тысяч отметок “Мне нравится” всего за сутки.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:55

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