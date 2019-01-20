Игорь Николаев показал, как его старшая дочь обучает музыке младшую сестру

Игорь Николаев вместе с женой Юлией Проскуряковой и маленькой дочерью отправился в США, где уже долгое время живет его старшая наследница Юлия. Во Флориде вся семья гостит у девушки, а сестры смогли найти общий язык, даже несмотря на значительную разницу в возрасте. В частности, на новых снимках артист показал взаимодействие родственниц, когда старшая дочь обучала младшую Веронику музыке. Юлия показывает девочке, как играть на фортепиано. Исполнитель подчеркнул, что уроки проходили на фоне океана, а на фото преобладают нежные оттенки.В комментариях подписчики восхитились тем, как гармонично смотрятся сестры, а также порадовались, что дочери Игоря Николаева дружны. Публика отметила, что обе наследницы артиста — настоящие красавицы, а публикация успела собрать более 23 тысяч отметок “Мне нравится” всего за сутки.