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Американский профессор археологии рассказал о войнах древних египтян с мертвыми

Археолог Надин Мёллер, представляющий Чикагский университет в США , рассказал о войнах древних египтян против мертвых. Такие выводы специалист сделал после обнаружения в храме на юге Египта 3500-летней плиты.
Американский профессор археологии рассказал о войнах древних египтян с мертвыми

Находка была сделана в храме Телль-Эдфу, она представляет собой надгробную плиту, изображающую женщину и мужчину. Предполагается, что там представлены умершие, однако конструкция повреждена, словно кто-то пытался одолеть покойников после их смерти. Часть плиты отколота, а еще “вандалы” Древнего Египта предпринимали попытки стереть имена умерших и их лица. Археолог отмечает, что таким обычно занимались не хулиганы. В ту эпоху верили, что таким образом могут бороться со своими врагами даже после их кончины.

Стирая имя и внешность, египтяне надеялись уничтожить память о покойных, что также, по верованиям древних египтян, сводило на нет существование мертвеца в загробном царстве. Сейчас археологи пытаются прочесть перечеркнутые иероглифы, что не так просто. Уже известно, что покойные мужчина и женщина имели почетные титулы.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 19:19

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