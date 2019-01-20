Американский профессор археологии рассказал о войнах древних египтян с мертвыми





Находка была сделана в храме Телль-Эдфу, она представляет собой надгробную плиту, изображающую женщину и мужчину. Предполагается, что там представлены умершие, однако конструкция повреждена, словно кто-то пытался одолеть покойников после их смерти. Часть плиты отколота, а еще “вандалы” Древнего Египта предпринимали попытки стереть имена умерших и их лица. Археолог отмечает, что таким обычно занимались не хулиганы. В ту эпоху верили, что таким образом могут бороться со своими врагами даже после их кончины.Стирая имя и внешность, египтяне надеялись уничтожить память о покойных, что также, по верованиям древних египтян, сводило на нет существование мертвеца в загробном царстве. Сейчас археологи пытаются прочесть перечеркнутые иероглифы, что не так просто. Уже известно, что покойные мужчина и женщина имели почетные титулы.