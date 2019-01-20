Идею отказаться от газовых плит в быту глава Минстроя РФ назвал крайностью





По мнению главы ведомства, замена оборудования в быту с газового на электрическое фактически является невыполнимой мерой, поскольку это также достаточно затратный в финансовом плане вопрос. Кроме того, не везде представляется возможным отказ от газовых плит, поэтому соответствующего содержания инициативу следует считать крайностью, настаивает Владимир Якушев.Ранее представляющий Госдуму РФ депутат Михаил Емельянов выдвинул предложение в появляющихся на территории страны новостройках устанавливать исключительно электрическое оборудование. Старые же дома, не затронутые программой реновации, он призвал переводить на использование электрических плит. Связана инициатива с несколькими серьезными ЧП в городах России, спровоцированными непосредственно взрывом бытового газа.