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Идею отказаться от газовых плит в быту глава Минстроя РФ назвал крайностью

Идея отказа от использования в быту газовых плит является крайностью. Соответствующее мнение озвучил стоящий во главе отечественного Минстроя Владимир Якушев.
Идею отказаться от газовых плит в быту глава Минстроя РФ назвал крайностью

По мнению главы ведомства, замена оборудования в быту с газового на электрическое фактически является невыполнимой мерой, поскольку это также достаточно затратный в финансовом плане вопрос. Кроме того, не везде представляется возможным отказ от газовых плит, поэтому соответствующего содержания инициативу следует считать крайностью, настаивает Владимир Якушев.

Ранее представляющий Госдуму РФ депутат Михаил Емельянов выдвинул предложение в появляющихся на территории страны новостройках устанавливать исключительно электрическое оборудование. Старые же дома, не затронутые программой реновации, он призвал переводить на использование электрических плит. Связана инициатива с несколькими серьезными ЧП в городах России, спровоцированными непосредственно взрывом бытового газа.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:52

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