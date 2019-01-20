Ученые назвали 7 неочевидных признаков недосыпа
Ученые уверяют, что даже если человек, который спит менее 7-8 часов ежедневно, не испытывает из-за этого факта видимых последствий, он все равно приобретает их в комплексе. Специалисты перечислили семь признаков недосыпа, которые тяжело заметить невооруженным глазом.
Первым признаком является появление увеличенного аппетита. Отдыхая мало человеческий организм перестает вырабатывать достаточное количество лептина. Это гормон, отвечающий за чувство насыщения. Еще один признак недосыпа – это быстрый набор веса. Недостача сна приводит к замедлению метаболизма, в результате чего вес может увеличивается на 1-2 килограмма в месяц. Следующим признаком является раздражительность, которая проявляется при малейшем поводе. Четвертый признак – это забывчивость. Данный процесс происходит из-за того, что для оптимизации работы нервной системы организм вынужден «пожертвовать» чем-то.
Ученые считают, что появление синяков является пятым признаком недосыпа. Они объясняют это тем, что недостача сна способна замедлить моторику человека, в результате чего он становится неуклюж и сталкивается с различными предметами. Шестой признак – повышение плаксивости. В случае частых перепадов настроения необходимо уделить внимание увеличению ночного отдыха. Последним признаком недосыпа специалисты назвали ухудшение остроты зрения. Если человек мало спит, мышцы глаз не восстанавливаются полностью, что приводит к возможному появлению ощущения дымки.
Первым признаком является появление увеличенного аппетита. Отдыхая мало человеческий организм перестает вырабатывать достаточное количество лептина. Это гормон, отвечающий за чувство насыщения. Еще один признак недосыпа – это быстрый набор веса. Недостача сна приводит к замедлению метаболизма, в результате чего вес может увеличивается на 1-2 килограмма в месяц. Следующим признаком является раздражительность, которая проявляется при малейшем поводе. Четвертый признак – это забывчивость. Данный процесс происходит из-за того, что для оптимизации работы нервной системы организм вынужден «пожертвовать» чем-то.
Ученые считают, что появление синяков является пятым признаком недосыпа. Они объясняют это тем, что недостача сна способна замедлить моторику человека, в результате чего он становится неуклюж и сталкивается с различными предметами. Шестой признак – повышение плаксивости. В случае частых перепадов настроения необходимо уделить внимание увеличению ночного отдыха. Последним признаком недосыпа специалисты назвали ухудшение остроты зрения. Если человек мало спит, мышцы глаз не восстанавливаются полностью, что приводит к возможному появлению ощущения дымки.
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:28