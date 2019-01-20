АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Ученые назвали 7 неочевидных признаков недосыпа

Ученые уверяют, что даже если человек, который спит менее 7-8 часов ежедневно, не испытывает из-за этого факта видимых последствий, он все равно приобретает их в комплексе. Специалисты перечислили семь признаков недосыпа, которые тяжело заметить невооруженным глазом.
Ученые назвали 7 неочевидных признаков недосыпа

Первым признаком является появление увеличенного аппетита. Отдыхая мало человеческий организм перестает вырабатывать достаточное количество лептина. Это гормон, отвечающий за чувство насыщения. Еще один признак недосыпа – это быстрый набор веса. Недостача сна приводит к замедлению метаболизма, в результате чего вес может увеличивается на 1-2 килограмма в месяц. Следующим признаком является раздражительность, которая проявляется при малейшем поводе. Четвертый признак – это забывчивость. Данный процесс происходит из-за того, что для оптимизации работы нервной системы организм вынужден «пожертвовать» чем-то.

Ученые считают, что появление синяков является пятым признаком недосыпа. Они объясняют это тем, что недостача сна способна замедлить моторику человека, в результате чего он становится неуклюж и сталкивается с различными предметами. Шестой признак – повышение плаксивости. В случае частых перепадов настроения необходимо уделить внимание увеличению ночного отдыха. Последним признаком недосыпа специалисты назвали ухудшение остроты зрения. Если человек мало спит, мышцы глаз не восстанавливаются полностью, что приводит к возможному появлению ощущения дымки.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова:
Ученые назвали 7 неочевидных признаков
Оксана Фандера опубликовала забавное
Максим Галкин опубликовал в Instagram
Алла Пугачева поздравила Ирину
Жители России смогут увидеть полное
Анастасия Костенко рассказала об
Apple вернула в продажу iPhone SE
Мишель Битбол: Дух человека способен
Певец Марк Тишман пострадал из-за
Милана Тюльпанова заявила, что Кержаков
Анжелика Варум рассказала о
Жан-Клод Ван Дамм поприветствовал
Андрей Малахов и Дмитрий Маликов
В РФ заметно подорожали 3 модели Mazda
ГлюкоZа сообщила, что пока не
Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных
В поисках личного счастья Иван
Ученые советуют в сезон гриппа чаще
Мик Джаггер выбрал для премьеры своего
Дмитрий Харатьян заявил, что не должен
Сергей Соседов скептически отнесся к
«Камов» разработает новый беспилотный
Психологи назвали способы ужиться со
Россиянин показал ВАЗ-2108,
Российские танки Т-72 были показаны на
Дмитрий Медведев поздравил композитора
В 2020 году Porsche вернется в ралли
Геймерская мышь Aorus M2 получила
Отдыхающая на Мальдивах Татьяна Навка
Просмотреть все новости