Ученые назвали 7 неочевидных признаков недосыпа





Первым признаком является появление увеличенного аппетита. Отдыхая мало человеческий организм перестает вырабатывать достаточное количество лептина. Это гормон, отвечающий за чувство насыщения. Еще один признак недосыпа – это быстрый набор веса. Недостача сна приводит к замедлению метаболизма, в результате чего вес может увеличивается на 1-2 килограмма в месяц. Следующим признаком является раздражительность, которая проявляется при малейшем поводе. Четвертый признак – это забывчивость. Данный процесс происходит из-за того, что для оптимизации работы нервной системы организм вынужден «пожертвовать» чем-то.Ученые считают, что появление синяков является пятым признаком недосыпа. Они объясняют это тем, что недостача сна способна замедлить моторику человека, в результате чего он становится неуклюж и сталкивается с различными предметами. Шестой признак – повышение плаксивости. В случае частых перепадов настроения необходимо уделить внимание увеличению ночного отдыха. Последним признаком недосыпа специалисты назвали ухудшение остроты зрения. Если человек мало спит, мышцы глаз не восстанавливаются полностью, что приводит к возможному появлению ощущения дымки.