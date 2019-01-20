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Мик Джаггер выбрал для премьеры своего балета Петербург

Мик Джаггер, который является бессменным лидером рок-группы "Rolling Stones", выбрал для премьеры своего балета Мариинский театр в Петербурге. Постановка музыканта и его супруги Мелани Хамрик еще не имеет названия.
Мик Джаггер выбрал для премьеры своего балета Петербург

На данный момент известно, что в балете Мика Джаггера и его супруги Мелани Хамрик будут звучать композиции рок-группы под названием "Rolling Stones". Это будут самые известные песни этого музыкального коллектива такие, как "You Can’t Always Get What You Want", "Paint It Black" и "She’s a Rainbow". Для премьеры своей постановки легендарный музыкант выбрал сцену театра в Петербурге.

Мик Джаггер выбрал для премьеры своего балета Петербург

Коллектив "Rolling Stones" считается одним из самых известных рокерских групп в мире. Общий тираж музыкальных альбомов данной группы превысил 251 миллион копий. Бессменным солистом этого коллектива является 74-летний Мик Джаггер. Британская группа была образована в начале июля 1962 года.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:07

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