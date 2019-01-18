«Сканер спермы» поможет проводить важные анализы, не выходя из дома
Уникальный «сканер спермы» поможет мужчинам проводить важные анализы самостоятельно не выходя из дома. Новое приложение TO Home разработано Всемирной организацией здравоохранения, а его стоимость обойдётся в 60 долларов.
Всемирная организация здравоохранения пропагандирует среди зарубежных мужчин использование «сканера спермы» - нового приложения, которое способно в домашних условиях и за относительно короткое время определить качество и подвижность сперматозоидов. Так, считают эксперты, те, кто порой чувствует стеснение для похода со своей проблемой к врачу, смогут сами отслеживать эти данные, чётко понимания, готовы ли они на данном этапе к зачатию ребёнка, или же просто будут контролировать показатели подвижности для собственного спокойствия.
«Сканер спермы» от ВОЗ представляет собой не только программу для смартфона, но и клипсовый микроскоп стоимостью в 60 долларов. Для проведения анализа в домашних условиях мужчине необходимо собрать образец спермы в контейнер, затем содержимое поместить на поверхность микроскопа и вставить его в разъём телефона. Устройство проведёт необходимое исследование состава семени, после чего позволит сравнить полученные данные с среднестатистическими показателями со всего мира. Данная технология ещё три года назад стала первой в своём роде, и, пройдя тесты, получила разрешение на существование от Управления по контролю за продуктами и лекарствами в США.
Всемирная организация здравоохранения пропагандирует среди зарубежных мужчин использование «сканера спермы» - нового приложения, которое способно в домашних условиях и за относительно короткое время определить качество и подвижность сперматозоидов. Так, считают эксперты, те, кто порой чувствует стеснение для похода со своей проблемой к врачу, смогут сами отслеживать эти данные, чётко понимания, готовы ли они на данном этапе к зачатию ребёнка, или же просто будут контролировать показатели подвижности для собственного спокойствия.
«Сканер спермы» от ВОЗ представляет собой не только программу для смартфона, но и клипсовый микроскоп стоимостью в 60 долларов. Для проведения анализа в домашних условиях мужчине необходимо собрать образец спермы в контейнер, затем содержимое поместить на поверхность микроскопа и вставить его в разъём телефона. Устройство проведёт необходимое исследование состава семени, после чего позволит сравнить полученные данные с среднестатистическими показателями со всего мира. Данная технология ещё три года назад стала первой в своём роде, и, пройдя тесты, получила разрешение на существование от Управления по контролю за продуктами и лекарствами в США.
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Добавил: Oksana Сегодня, 18:59