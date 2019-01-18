«Сканер спермы» поможет проводить важные анализы, не выходя из дома





Всемирная организация здравоохранения пропагандирует среди зарубежных мужчин использование «сканера спермы» - нового приложения, которое способно в домашних условиях и за относительно короткое время определить качество и подвижность сперматозоидов. Так, считают эксперты, те, кто порой чувствует стеснение для похода со своей проблемой к врачу, смогут сами отслеживать эти данные, чётко понимания, готовы ли они на данном этапе к зачатию ребёнка, или же просто будут контролировать показатели подвижности для собственного спокойствия.«Сканер спермы» от ВОЗ представляет собой не только программу для смартфона, но и клипсовый микроскоп стоимостью в 60 долларов. Для проведения анализа в домашних условиях мужчине необходимо собрать образец спермы в контейнер, затем содержимое поместить на поверхность микроскопа и вставить его в разъём телефона. Устройство проведёт необходимое исследование состава семени, после чего позволит сравнить полученные данные с среднестатистическими показателями со всего мира. Данная технология ещё три года назад стала первой в своём роде, и, пройдя тесты, получила разрешение на существование от Управления по контролю за продуктами и лекарствами в США.