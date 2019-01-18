АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Астрономы: Волны в кольцах Сатурна позволяют измерить скорость вращения планеты
EUR 75.63 USD 66.44
Курс валют на 18.01.2019

Учёные: Недостаток кислорода во время сна повышает риск смерти от болезней сердца

Учёные из Австралии впервые узнали, что недостаток кислорода во время ночного сна в разы повышает риск смерти от болезней сердца. Об этом свидетельствует новое исследование, проведённое с участием пожилых мужчин, имеющих плохую оксигинацию крови.

Учёные: Недостаток кислорода во время сна повышает риск смерти от болезней сердца


Группа учёных из Медицинской школы Университета Аделаиды в Австралии провела новое исследование, в котором приняли участие 2840 мужчин в возрасте от 70 до 80 лет. Результаты показали, что недостаток кислорода во время сна в разы повышает риск смерти от болезней сердца. Главной целью экспертов было установить взаимосвязь между прерывистым дыханием или низкой оксигинацией (насыщение кислородом) крови у респондентов и последующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В ходе исследования выяснилось, что снижение оксигинации, то есть уровня насыщения крови кислородом зачастую нельзя оправдать только его недостатком из-за горизонтальной позы спящего. В большинстве случаев это указывает на то, что в будущем у пациента присутствует риск смерти от болезней сердца.

У здорового человека в течение дня уровень кислорода в крови составляет примерно 95-100%, в ночное время он обычно не превышает 90%, а если падает ниже, то уже читается гипоксией. По результатам исследования, именно мужчины, переживающие за ночь от 12 и более минут низкой оксигинации, имели на 59% большие риски в будущем умереть от болезней сердца. Медики утверждают, что снизить ночную гипоксию у пациентов помогут вовремя проведённые скрининг и правильно подобранное лечение.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости / Другое
Добавил: Oksana Сегодня, 18:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-солистка группы «Мираж» Наталья
Юлия Меньшова поделилась фото 10-летней
Астрономы: Волны в кольцах Сатурна
Министерство связи РФ предложит не
Виктория Боня призналась в том, что до
Алёна Савкина боится бессонных ночей,
В Роскосмосе намерены создать систему
NASA вместе с бывшими студентами СССР
Тина Канделаки назвала завтраки
«Сканер спермы» поможет проводить
Валерий Блюменкранц не в восторге от
Наташа Королева прослезилась, когда
В Монако открылся 43-й Международный
Учёные: Недостаток кислорода во время
Версия Redmi Note 7 с 4Гб ОЗУ и 128 Гб
Участник «Дома-2» Мондезир Свет-Амур
Эксперт рассказал о способах защиты
WhatsApp на Android удаляет переписки
Супруги из США продали дом, чтобы жить
«Детское Евровидение 2019» пройдет в
Мел Гибсон замечен с молодой
Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов
Климкин поддерживает право украинцев
Патриарх Кирилл получил звание
Оксид железа успешно справился с
Дочь актрисы Маргариты Тереховой
На общей кухне «Дома-2» для девушек
Россия собирается поставить в Сербию
Учёные: Комнатные растения не любят
BBC назвала Дэвида Боуи величайшим
Просмотреть все новости