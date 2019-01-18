Учёные: Недостаток кислорода во время сна повышает риск смерти от болезней сердца





Группа учёных из Медицинской школы Университета Аделаиды в Австралии провела новое исследование, в котором приняли участие 2840 мужчин в возрасте от 70 до 80 лет. Результаты показали, что недостаток кислорода во время сна в разы повышает риск смерти от болезней сердца. Главной целью экспертов было установить взаимосвязь между прерывистым дыханием или низкой оксигинацией (насыщение кислородом) крови у респондентов и последующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. В ходе исследования выяснилось, что снижение оксигинации, то есть уровня насыщения крови кислородом зачастую нельзя оправдать только его недостатком из-за горизонтальной позы спящего. В большинстве случаев это указывает на то, что в будущем у пациента присутствует риск смерти от болезней сердца.У здорового человека в течение дня уровень кислорода в крови составляет примерно 95-100%, в ночное время он обычно не превышает 90%, а если падает ниже, то уже читается гипоксией. По результатам исследования, именно мужчины, переживающие за ночь от 12 и более минут низкой оксигинации, имели на 59% большие риски в будущем умереть от болезней сердца. Медики утверждают, что снизить ночную гипоксию у пациентов помогут вовремя проведённые скрининг и правильно подобранное лечение.