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Porsche заявил об отзыве в России свыше 1 200 единиц авто Panamera Porsche

Автобренд Porsche заявил об отзыве в России свыше 1 200 единиц транспортных средств модификации Panamera Porsche. Отзывная кампания связана с ошибками программного обеспечения.

Porsche заявил об отзыве в России свыше 1 200 единиц авто Panamera Porsche


Отзыву будут подвержены авто, которые продали с 15.11.2016 г. по 17.12.2018 г. В сообщении значится, что главной причиной такого отзыва авто является большая вероятность ошибок в ПО. В данном случае функция усиления в машине рулевого управления может стать недоступной некоторое время. Представители Росстандарта отмечают, что функциональность данного усилителя подлежит полному восстановлению после того, как выключить, а также в дальнейшем включить зажигание.

В попадающем под отзыв автотранспорте мастера перепрограммируют блок управления электрического усилителя руля. Специалисты бренда все работы проведут абсолютно бесплатно для автовладельцев.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:00

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