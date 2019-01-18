Porsche заявил об отзыве в России свыше 1 200 единиц авто Panamera Porsche





Отзыву будут подвержены авто, которые продали с 15.11.2016 г. по 17.12.2018 г. В сообщении значится, что главной причиной такого отзыва авто является большая вероятность ошибок в ПО. В данном случае функция усиления в машине рулевого управления может стать недоступной некоторое время. Представители Росстандарта отмечают, что функциональность данного усилителя подлежит полному восстановлению после того, как выключить, а также в дальнейшем включить зажигание.В попадающем под отзыв автотранспорте мастера перепрограммируют блок управления электрического усилителя руля. Специалисты бренда все работы проведут абсолютно бесплатно для автовладельцев.