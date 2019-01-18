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Учёные: Комнатные растения не любят прикосновения

Учёные из Австралии недавно выяснили, что комнатные растения на самом деле не любят прикосновений. Новое исследование говорит о том, что, потрогав цветок, человек запускает в нём цепную реакцию, изменяющую порядка 10% генома.

Учёные: Комнатные растения не любят прикосновения

В Австралии учёные провели новое исследование, которое показало, что комнатные растения, вопреки устоявшемуся мнению, на самом деле не любят прикосновений. Вред цветку может нанести не только прикосновение человека, но даже животного или другого растения, пусть даже и такого же вида. При контакте в его структуре запускаются генетические изменения, заявляют исследователи в своей статье в журнале Plant Journal. Со слов соавтора исследования профессора Уилана, даже самое лёгкое прикосновение человека, животного, насекомого или другого растения к цветку провоцирует в нём своеобразную защитную реакцию, которая проявляется в 30-минутной замене 10% генома. Кроме того, повторное прикосновение или периодически повторяющееся в большинстве случаев приводит уже к замене 30% всего генома, а соответственно и к снижению темпов роста.

Исследователи пока точно не знают, что приводит к столь активной защитной реакции комнатных растений на прикосновения, но отмечают, что найти ответ на этот вопрос крайне важно, ведь он сможет помочь в оптимизации земледелия и овощеводства. В добавок ко всему, нужно выяснять, как поведут себя искусственно выращенные растения, лишённые столь сильной реакции на прикосновения.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 17:26

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