Программа «домашнего» лечения гипертонии поразила медиков высокой эффективностью





Американские исследователи из Бригама недавно запустили тестирование уникальной программы «домашнего» лечения гипертонии. Проанализировав полученные через 7 недель данные, медики поразились уровнем её эффективности. Оказалось, что новая разработка помогла 80% пациентов из 130 стабилизировать неустойчивое до этого артериальное давление без регулярных посещений врача. Авторы программы рассказали, что действующая методика контроля и лечения гипертонии, которая предполагает постоянные визиты пациента в больницу, не является устойчивой и эффективной, поэтому они решили создать более упрощённую систему.Для испытаний программы «домашнего» лечения гипертонии были приобщены 130 добровольцев, длительное время имеющих нестабильное артериальное давление (более 140/90 мм рт. ст). Каждому участнику эксперимента выдали прибор для измерения давления со встроенным Bluetooth-датчиком, который позволял дважды в день передавать данные в электронную медицинскую карту. Кроме того, больным предоставлялся доступ к «навигаторам пациентов» - программам, обученным специальному клиническому алгоритму, разработанному экспертами по гипертонии. Таким образом, передавая прямиком из дома результаты измерений давления, каждый из пациентов тут же получал профессиональные рекомендации по корректировке дозы принимаемых лекарств.Результаты тестирования программы «домашнего» лечения гипертонии поразили медиков своей эффективностью, ведь всего за 7 недель испытаний сразу 80% респондентов без посещения врача стабилизировали артериальное давление до средних показателей в 135/85 мм рт. ст. Медики считают это настоящим прорывом в лечении заболевания, которое, как известно, без должного наблюдения и эффективного контроля нередко приводит к сердечным приступам, инсультам и другим сердечно-сосудистым заболеваниям.