АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Программа «домашнего» лечения гипертонии поразила медиков высокой эффективностью
EUR 75.63 USD 66.44
Курс валют на 18.01.2019

Программа «домашнего» лечения гипертонии поразила медиков высокой эффективностью

Тестовая программа «домашнего» лечения гипертонии поразила медиков своей эффективностью. Всего за 7 недель с её помощью 80% пациентов удалось стабилизировать артериальное давление, не посещая при этом больницу.

Программа «домашнего» лечения гипертонии поразила медиков высокой эффективностью

Американские исследователи из Бригама недавно запустили тестирование уникальной программы «домашнего» лечения гипертонии. Проанализировав полученные через 7 недель данные, медики поразились уровнем её эффективности. Оказалось, что новая разработка помогла 80% пациентов из 130 стабилизировать неустойчивое до этого артериальное давление без регулярных посещений врача. Авторы программы рассказали, что действующая методика контроля и лечения гипертонии, которая предполагает постоянные визиты пациента в больницу, не является устойчивой и эффективной, поэтому они решили создать более упрощённую систему.

Программа «домашнего» лечения гипертонии поразила медиков высокой эффективностью

Для испытаний программы «домашнего» лечения гипертонии были приобщены 130 добровольцев, длительное время имеющих нестабильное артериальное давление (более 140/90 мм рт. ст). Каждому участнику эксперимента выдали прибор для измерения давления со встроенным Bluetooth-датчиком, который позволял дважды в день передавать данные в электронную медицинскую карту. Кроме того, больным предоставлялся доступ к «навигаторам пациентов» - программам, обученным специальному клиническому алгоритму, разработанному экспертами по гипертонии. Таким образом, передавая прямиком из дома результаты измерений давления, каждый из пациентов тут же получал профессиональные рекомендации по корректировке дозы принимаемых лекарств.

Результаты тестирования программы «домашнего» лечения гипертонии поразили медиков своей эффективностью, ведь всего за 7 недель испытаний сразу 80% респондентов без посещения врача стабилизировали артериальное давление до средних показателей в 135/85 мм рт. ст. Медики считают это настоящим прорывом в лечении заболевания, которое, как известно, без должного наблюдения и эффективного контроля нередко приводит к сердечным приступам, инсультам и другим сердечно-сосудистым заболеваниям.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости / Другое
Добавил: Oksana Сегодня, 16:59

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Состояние Дианы Арбениной
Сын Арнольда Шварценеггера повторил
Программа «домашнего» лечения
Фото священника без его согласия попало
Адвокат рассказал о шансах Мурата
Наталья Водянова раздвинула ноги
В Ford представили обновлённое
«Нафтогаз» намерен продолжать попытки
Роза Сябитова обустраивает «царский»
Накануне Крещения Маша Распутина
В Мичигане разрешены цифровые
Доказано негативное влияние мобильных
Авто Hyundai наделят российскими
Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина
Мария Машкова рассказала о своей
Пополнять «Тройку» теперь можно при
На отдыхе Тимати ходит босиком как бомж
Ученые нашли ген, заставляющий человека
Валерия мечтает спеть с отделившейся от
Анна Нетребко устроила для друзей
Стало известно, почему Меган Маркл
Майк Тайсон рассказал об употреблении
Nikon представила компактную камеру
Павел Воля и Ляйсан Утяшева отправились
В Индонезии жена сожгла мужа из-за
К середине этого года AMD презентует
Провокационный клип Арианы Гранде 7
Nissan показал полноприводный седан
Мультсериал "Маша и Медведь" получил
Андрей Мерзликин назвал свою супругу
Просмотреть все новости