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В МГТУ рассказали о разработке корабля для космических туристов

Научные сотрудники МГТУ имени Баумана рассказали о разработке многоразового суборбитального корабля, предназначенного для космических туристов. Подробная информация есть в докладе, подготовленном для Королёвских чтений.

В МГТУ рассказали о разработке корабля для космических туристов

Новое суборбитальное устройство планируют изготовить в соответствии с самолетной схемой. Согласно последней, космический корабль для туристов будет иметь треугольное крыло прямой стреловидности. Аппарат планируют использовать неоднократно, следует из тезисов документа, опубликованных на официальном ресурсе чтений.

Представители МГТУ сообщали о планах, касающихся создания корабля для путешествий в околоземное пространство, в 2009 году.

Чтения, посвященные памяти известного профессора С. П. Королёва, начнутся 29 января в Москве и продлятся до 1 февраля. В рамках мероприятия обсудят фундаментальную роль космических достижений для современного мира, аспекты исследований в этой области и другие актуальные вопросы.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:49

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