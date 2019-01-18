В МГТУ рассказали о разработке корабля для космических туристов





Новое суборбитальное устройство планируют изготовить в соответствии с самолетной схемой. Согласно последней, космический корабль для туристов будет иметь треугольное крыло прямой стреловидности. Аппарат планируют использовать неоднократно, следует из тезисов документа, опубликованных на официальном ресурсе чтений.Представители МГТУ сообщали о планах, касающихся создания корабля для путешествий в околоземное пространство, в 2009 году.Чтения, посвященные памяти известного профессора С. П. Королёва, начнутся 29 января в Москве и продлятся до 1 февраля. В рамках мероприятия обсудят фундаментальную роль космических достижений для современного мира, аспекты исследований в этой области и другие актуальные вопросы.