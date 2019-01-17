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Исследование: Многие инфекции гепатита не диагностируются у больных раком
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Исследование: Многие инфекции гепатита не диагностируются у больных раком

Исследователи из SWOG Cancer Research Network обнаружили, что многие инфекции гепатита не диагностируются у больных раком. Отмечается, что наличие данного заболевания при онкологии сильно влияет на подобранные методы терапии и результаты лечения пациентов.

Исследование: Многие инфекции гепатита не диагностируются у больных раком

Международная группа по клиническим исследованиям рака (SWOG Cancer Research Network) недавно провела новое изыскание, согласно результатам которого многие инфекции гепатита просто не диагностируются у больных раком, что зачастую приводит к снижению эффективности лечения онкологии, а также ухудшению общего состояния пациента. Со слов экспертов, сейчас поднимается вопрос относительно того, чтобы ввести в общественных онкологических клиниках универсальный скрининг на гепатит D или C, что поможет медикам вовремя определить сопутствующие раку заболевания, предотвратив развитие печёночной недостаточности, заболеваний почек или других осложнений гепатита. Кроме того, это также важно для возможности вовремя скорректировать подобранные методы лечения рака, или вовсе отказаться от тех, которые могут вызвать реактивацию и распространение вирусов гепатита.

Доктор философии и биостатист группы SWOG Джозеф Унгер сказал:

«С точки зрения общественного здравоохранения хронический гепатит B или C являются серьёзной проблемой, поскольку эти инфекции поражают миллионы людей, в том числе и больных раком. Тестирование пациентов с онкологией на эти заболевания может обнаружить множество не диагностированных ранее случаев, что позволит изменить лечение и избежать ухудшения состояния».



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:05

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