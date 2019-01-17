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Новый метод скрининга оказался эффективнее при диагностике диабета 1 типа
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Новый метод скрининга оказался эффективнее при диагностике диабета 1 типа

Команда учёных из Университета Эксетера разработала новый метод скрининга, который оказался в разы более эффективнее уже существующих при диагностике диабета 1 типа. Этот способ позволяет выявить риск развития заболевания у младенцев, а также определять типы 1 или 2 у взрослых пациентов.

Новый метод скрининга оказался эффективнее при диагностике диабета 1 типа

Специалисты из Университета Эксетера совместно с сотрудниками Тихоокеанского северо-западного научно-исследовательского института в Сиэтле разработали новый метод скрининга, позволяющий эффективно диагностировать диабет 1 типа или обнаружить риски, провоцирующие его развитие в будущем. Новый показатель риска T1DGRS2 учитывает подробную генетическую информацию, увеличивающую вероятность развития диабета 1 типа, используя детальный анализ ключевых областей генома. Уже доказано, что он в разы эффективней при выявлении детей с риском заболевания, а также хорошо определяет разные типы диабета, что важно для правильного лечения, которое подбирается индивидуально под каждый тип.

Старший автор исследования доктор Ричард Орам сказал: «Прогнозирование того, какие заболевания могут настигнуть определённого человека в будущем, является важной областью, а диабет 1 типа имеет сильный генетический элемент, поэтому с новым методом скрининга медицина может наперёд знать, кто из пациентов заболеет в раннем возрасте, а также правильно классифицировать диабет при постановке диагноза».



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 19:08

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