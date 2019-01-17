Новый метод скрининга оказался эффективнее при диагностике диабета 1 типа

Старший автор исследования доктор Ричард Орам сказал: «Прогнозирование того, какие заболевания могут настигнуть определённого человека в будущем, является важной областью, а диабет 1 типа имеет сильный генетический элемент, поэтому с новым методом скрининга медицина может наперёд знать, кто из пациентов заболеет в раннем возрасте, а также правильно классифицировать диабет при постановке диагноза».





Специалисты из Университета Эксетера совместно с сотрудниками Тихоокеанского северо-западного научно-исследовательского института в Сиэтле разработали новый метод скрининга, позволяющий эффективно диагностировать диабет 1 типа или обнаружить риски, провоцирующие его развитие в будущем. Новый показатель риска T1DGRS2 учитывает подробную генетическую информацию, увеличивающую вероятность развития диабета 1 типа, используя детальный анализ ключевых областей генома. Уже доказано, что он в разы эффективней при выявлении детей с риском заболевания, а также хорошо определяет разные типы диабета, что важно для правильного лечения, которое подбирается индивидуально под каждый тип.