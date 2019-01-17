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Безалкогольные напитки при сильных нагрузках в жару провоцируют проблемы с почками

Учёные узнали, что выпиваемые человеком безалкогольные напитки при сильных нагрузках во время жары провоцируют развитие болезней почек. Эксперимент проводился с участием добровольцев в лабораторных условиях, приближённых к летнему солнцепёку во время сельскохозяйственных работ.

Безалкогольные напитки при сильных нагрузках в жару провоцируют проблемы с почками


Согласно новому исследованию учёных из Университета Буффало в Нью-Йорке, питьё безалкогольных напитков (вода, сладкая газировка, кофе) во время физических нагрузок на жаре способно спровоцировать различные заболевания почек. Группа экспертов изучила здоровых взрослых в лабораторной среде, имитирующей работу на сельскохозяйственном участке в жаркий день. Добровольцы завершили часовой цикл упражнений, состоящий из 30-минутной тренировки на беговой дорожке, за которой следовали три пятиминутных упражнения на подъём, ловкость и силу. После этого они отдыхали 15 минут и выпивали напитки с высоким содержанием фруктозы, кофеина или чистой воды. Далее подобный цикл повторялся ещё 3 раза в течение 7 дней. Каждого респондента обследовали до и через сутки после ежедневных испытаний.

Исследователи обнаружили в крови участников, пьющих безалкогольные напитки, маркеры повреждения почек — высокие уровни креатинина и низкую скорость клубочковой фильтрации. У тех, кто пил во время испытаний обычную воду, подобных изменений не произошло. Кроме того, у добровольцев, выпивающих для утоления жажды любой напиток, кроме воды, не наблюдались признаки регидратации, зато проявлялись симптомы обезвоживания.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 17:50

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