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В США успешно испытали паровой двигатель для межпланетного корабля

В США испытали прототип парового двигателя для космического корабля. Аппарат перемещается в пространстве, используя лед и пар. Он может работать практически бесконечно, заправка осуществляется на ходу.
В США успешно испытали паровой двигатель для межпланетного корабля

В проекте участвуют частная космическая компания и университет Центральной Флориды (UCF). Концепт прошёл первое испытание. Межпланетный аппарат использует водный лёд, данный ресурс имеет широкое распространение в Солнечной системе. Работы проводятся специалистами компании Honeybee Robotics. Они произвели сборку первого концептуального прототипа зонда, получившего наименование WINE (World Is Not Enough). Испытание провели в конце декабря 2018 года. Аппарат оторвался от опоры, при этом он использовал энергию водного пара, произведенного бортовым оборудованием. Размеры двигателя не превышают бытовую СВЧ-печь. Устройство растапливает лед, превращая в пар. Его молекулы создают постоянную тягу для ионных двигателей.

Имеются солнечные панели, необходимые для выработки энергии. Указывают на радиоизотопный термоэлектрический генератор, он включится, когда солнечного света будет недостаточно.



 
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Наука
Добавил: Ким Герман Вчера, 23:30

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