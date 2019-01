В США успешно испытали паровой двигатель для межпланетного корабля

В проекте участвуют частная космическая компания и университет Центральной Флориды (UCF). Концепт прошёл первое испытание. Межпланетный аппарат использует водный лёд, данный ресурс имеет широкое распространение в Солнечной системе. Работы проводятся специалистами компании Honeybee Robotics. Они произвели сборку первого концептуального прототипа зонда, получившего наименование WINE (World Is Not Enough). Испытание провели в конце декабря 2018 года. Аппарат оторвался от опоры, при этом он использовал энергию водного пара, произведенного бортовым оборудованием. Размеры двигателя не превышают бытовую СВЧ-печь. Устройство растапливает лед, превращая в пар. Его молекулы создают постоянную тягу для ионных двигателей.Имеются солнечные панели, необходимые для выработки энергии. Указывают на радиоизотопный термоэлектрический генератор, он включится, когда солнечного света будет недостаточно.