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Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
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Ольга Сударкина: «Дима Дмитренко лохопед, потому что женился на Ольге Рапунцель»

Судя по всему, участница телепроекта «Дом-2» Ольга Сударкина всерьез решила добиваться симпатии Дмитрия Дмитренко. Она и раньше всячески намекала на то, что молодой отец ей очень нравится, но тогда многие не обращали на это особого внимания, считая, что девушка просто пиарится, и не более того.

Однако, на днях выяснилось, что Оля действительно влюбилась в Диму, и в одном из своих последних интервью, она ответила, почему именно супруг Рапунцель должен уйти из семьи к ней.

Ольга Сударкина: «Дима Дмитренко лохопед, потому что женился на Ольге Рапунцель»

Так, по ее словам, молодая мамочка абсолютно не ценит своего мужа, унижает его и оскорбляет при коллективе, не дает развиваться в творчестве. А с ней Дмитренко раскроется и будет сильным мужчиной, поскольку в нем есть стержень.

Кроме того, Сударкина заявила, что Оля и Дима давно уже не испытывают друг к другу любви или каких-то других нежных чувств, а также у них отсутствует «волшебство». Единственное, что скрепляет их брак – это ребенок, и это, по ее мнению, не нормально.

Ольга Сударкина: «Дима Дмитренко лохопед, потому что женился на Ольге Рапунцель»

Участница никогда не видела, чтобы Дмитренко целовал Рапунцель, только она к нему цепляется, а он сидит и не знает, куда сбежать. В такие моменты ей хочется подойти к молодому человеку, обнять и пожалеть его.

И хотя ее возненавидела практически вся страна, а также большая часть коллектива, Оля не намерена сдаваться. Она будет делать все, чтобы доказать, что она не пиарится на семье Рапунцелей, а действительно хочет сделать Диму Дмитренко счастливым мужчиной.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:28

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