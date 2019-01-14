Ольга Сударкина: «Дима Дмитренко лохопед, потому что женился на Ольге Рапунцель»





Однако, на днях выяснилось, что Оля действительно влюбилась в Диму, и в одном из своих последних интервью, она ответила, почему именно супруг Рапунцель должен уйти из семьи к ней.Так, по ее словам, молодая мамочка абсолютно не ценит своего мужа, унижает его и оскорбляет при коллективе, не дает развиваться в творчестве. А с ней Дмитренко раскроется и будет сильным мужчиной, поскольку в нем есть стержень.Кроме того, Сударкина заявила, что Оля и Дима давно уже не испытывают друг к другу любви или каких-то других нежных чувств, а также у них отсутствует «волшебство». Единственное, что скрепляет их брак – это ребенок, и это, по ее мнению, не нормально.Участница никогда не видела, чтобы Дмитренко целовал Рапунцель, только она к нему цепляется, а он сидит и не знает, куда сбежать. В такие моменты ей хочется подойти к молодому человеку, обнять и пожалеть его.И хотя ее возненавидела практически вся страна, а также большая часть коллектива, Оля не намерена сдаваться. Она будет делать все, чтобы доказать, что она не пиарится на семье Рапунцелей, а действительно хочет сделать Диму Дмитренко счастливым мужчиной.