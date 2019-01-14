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На кухне ведущего «ПроСТО кухня» Александра Бельковича готовит жена

Ведущий кулинарной программы «ПроСТО кухня» Александр Белькович, рассказал, что у него дома за приготовление еды отвечает жена. В рамках очередного интервью повар поделился рецептами оливье и ответил на вопросы о личной жизни.
На кухне ведущего «ПроСТО кухня» Александра Бельковича готовит жена

Говоря о таком празднике как Новый год, Белькович заявил, что он является его одним из самых любимых. Кулинар признался, что не все могут правильно готовиться оливье. По его рецепту, зеленый горошек лучше заменить на свежую стручковую фасоль, а майонез приготовить самостоятельно на базе оливкового масла.

На кухне известного шеф-повара командует жена. Сначала она, конечно, стеснялась готовить, но потом расслабилась, поняв, что супруг является таким же, как и остальные мужчины, которые предпочитают домашнюю еду. Самого Александра Бельковича устраивает такое положение дел, поскольку времени находиться на кухне дома у него нет.

Ведущий признался, что порой делает супруге замечания, но скорее это звучит в виде отдельных комментариях. В целом его устраивает, как готовит жена. К слову, критику в свой адрес она воспринимает адекватно.

Говоря о том, почему лучшими шеф-поварами в мире являются мужчины, Белькович заявил, что в ресторанном бизнесе им действительно нет замены, а вот женщины считаются главными на домашних кухнях.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 19:14

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