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Семен Слепаков показал на фото своего “пьющего двойника”

Отечественный юморист Смене Слепаков на фото продемонстрировал поклонникам своего “пьющего двойника”. Соответствующий пост появился на странице шоумена в Instagram.
Семен Слепаков показал на фото своего “пьющего двойника”

В новой публикации Семен Слепаков признался, что ему часто сбрасывают фото людей, на которых он якобы похож. Однако, как правило, все сходство ограничивается тем, что у человека на снимке имеется борода или же одного ухо оттопырено. Когда же шоумену прислали этот кадр, он сразу признал наличие общих черт. Мужчину на фото Слепаков назвал своим “пьющим заграничным двойником”, пожелав ему удачи.

В комментариях поклонники оценили чувство юмора кумира. Также некоторые фолловеры начали спорить относительно того, кто же изображен на фото. Некоторые уверены, что это сам Семен Слепаков, пока другие считают, что там действительно другой мужчина. Оценить пост отметками “Мне нравится” за непродолжительный срок успели более 70 тысяч пользователей соцсети.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 18:00

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