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Эдгард Запашный устроил словесную перепалку с подписчиками на странице Кристины Асмус в соцсети

Эдгард Запашный устроил словесную перепалку с подписчиками в комментариях на странице Кристины Асмус в Instagram. Дрессировщика возмутили оскорбления, прозвучавшие в его адрес.
Эдгард Запашный устроил словесную перепалку с подписчиками на странице Кристины Асмус в соцсети

На своей странице Кристина Асмус поделилась снимком, где позирует в компании Эдгара Запашного, анонсировав таким образом показ на телевидении посвященного цирковому искусству фестиваля “Идол-2018”. Звезда в этом году была не только гостем, но и ведущей, признавшись, что ей по душе мероприятие. Также она выразила благодарность братьям Запашным за проделанный ими труд и такую любовь к собственному делу.

В комментариях фолловеры оставляли комплименты в адрес Кристины Асмус, а вот братьев Запашных многие критиковали. В частности, публику возмущает, что артисты до сих пор используют в цирке животных, что многие сочли “издевательством”. Также пользователи выразили надежду, что вскоре такую практику запретят, как это делают за рубежом.

В комментариях Эдгар Запашный отреагировал на высказывания некоторых юзеров, позволяющих себе переходить на личности. Артист добавил, что продолжит развивать “российскую культуру”, чтобы в стране воспитывались “нормальные люди”, а не те, кто гонится за “лайками”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:17

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