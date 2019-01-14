Эдгард Запашный устроил словесную перепалку с подписчиками на странице Кристины Асмус в соцсети

На своей странице Кристина Асмус поделилась снимком, где позирует в компании Эдгара Запашного, анонсировав таким образом показ на телевидении посвященного цирковому искусству фестиваля “Идол-2018”. Звезда в этом году была не только гостем, но и ведущей, признавшись, что ей по душе мероприятие. Также она выразила благодарность братьям Запашным за проделанный ими труд и такую любовь к собственному делу.В комментариях фолловеры оставляли комплименты в адрес Кристины Асмус, а вот братьев Запашных многие критиковали. В частности, публику возмущает, что артисты до сих пор используют в цирке животных, что многие сочли “издевательством”. Также пользователи выразили надежду, что вскоре такую практику запретят, как это делают за рубежом.В комментариях Эдгар Запашный отреагировал на высказывания некоторых юзеров, позволяющих себе переходить на личности. Артист добавил, что продолжит развивать “российскую культуру”, чтобы в стране воспитывались “нормальные люди”, а не те, кто гонится за “лайками”.