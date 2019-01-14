Эдгард Запашный устроил словесную перепалку с подписчиками на странице Кристины Асмус в соцсети
Эдгард Запашный устроил словесную перепалку с подписчиками в комментариях на странице Кристины Асмус в Instagram. Дрессировщика возмутили оскорбления, прозвучавшие в его адрес.
На своей странице Кристина Асмус поделилась снимком, где позирует в компании Эдгара Запашного, анонсировав таким образом показ на телевидении посвященного цирковому искусству фестиваля “Идол-2018”. Звезда в этом году была не только гостем, но и ведущей, признавшись, что ей по душе мероприятие. Также она выразила благодарность братьям Запашным за проделанный ими труд и такую любовь к собственному делу.
В комментариях фолловеры оставляли комплименты в адрес Кристины Асмус, а вот братьев Запашных многие критиковали. В частности, публику возмущает, что артисты до сих пор используют в цирке животных, что многие сочли “издевательством”. Также пользователи выразили надежду, что вскоре такую практику запретят, как это делают за рубежом.
В комментариях Эдгар Запашный отреагировал на высказывания некоторых юзеров, позволяющих себе переходить на личности. Артист добавил, что продолжит развивать “российскую культуру”, чтобы в стране воспитывались “нормальные люди”, а не те, кто гонится за “лайками”.
На своей странице Кристина Асмус поделилась снимком, где позирует в компании Эдгара Запашного, анонсировав таким образом показ на телевидении посвященного цирковому искусству фестиваля “Идол-2018”. Звезда в этом году была не только гостем, но и ведущей, признавшись, что ей по душе мероприятие. Также она выразила благодарность братьям Запашным за проделанный ими труд и такую любовь к собственному делу.
В комментариях фолловеры оставляли комплименты в адрес Кристины Асмус, а вот братьев Запашных многие критиковали. В частности, публику возмущает, что артисты до сих пор используют в цирке животных, что многие сочли “издевательством”. Также пользователи выразили надежду, что вскоре такую практику запретят, как это делают за рубежом.
В комментариях Эдгар Запашный отреагировал на высказывания некоторых юзеров, позволяющих себе переходить на личности. Артист добавил, что продолжит развивать “российскую культуру”, чтобы в стране воспитывались “нормальные люди”, а не те, кто гонится за “лайками”.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 16:17