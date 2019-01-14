Жажда жизни: Знаменитости, сумевшие победить рак

Синтия Никсон

Кайли Миноуг

Хью Джекман

Роберт Де Ниро

Лайма Вайкуле

Андрей Гайдулян

Майкл Дуглас

Джейн Фонда

Кристина Эпплгейт

Дастин Хоффман

Дарья Донцова

Шэрон Осборн





Звезда “Секса в большом городе” столкнулась с раком груди, который также в прошлом диагностировали у ее матери и бабушки. После назначения специальной лучевой терапии, а также операции, онкология осталась позади. Никсон убеждена, что положительный исход связан с тем, что проблему выявили на ранней стадии, поэтому важно проходить обследования.Австралийская знаменитость со страшным диагнозом столкнулась в 2005 году, и была потрясена случившимся. В итоге певица прошла курс химиотерапии, а также полностью изменила собственный рацион, что позволило ей вылечиться уже спустя год.Рак кожи у звезды “Росомахи” и “Людей X” был выявлен в 2013 году, после чего долгое время он проходил курс лечения. У него случалось несколько рецидивов, и до сих пор есть риск, что проблема усугубится, поэтому важно регулярно проходить обследования. Фактически, жизнь актеру спасла его супруга Деборра-Ли Фернесс. Именно она обратила внимание на странное новообразование на носу мужа, заставив его отправиться на обследование, где и выявилась онкология.Рак простаты у голливудской звезды обнаружили в 2003 году, когда актеру было 60 лет. Поскольку находилась онкология на ранней стадии, радикальная простатэктомия помогла врачам сохранить жизнь знаменитости. Сразу после выздоровления Де Ниро взялся за съемки в ленте “Игра в прятки”.Латвийская певица узнала о своем диагнозе в 1991 году, при этом прогнозы медиков оказались не радужными. Они давали только 20% в пользу того, что певица победит онкологию. Даже при этом Вайкуле сумела найти в себе силы пережить страшный период и выйти победителем.Звезда сериала “Саша+Таня” столкнулся с лимфомой в 2015 году, когда его из-за ухудшения состояния доставили в онкологический центр. Болезненная терапия проходила не только в России, но и в Германии, где актера поддерживала возлюбленная, с которой он в итоге расстался. Сейчас артист старается не вспоминать тот период, вернувшись к работе в кино и театре.Рак гортани актеру диагностировали в 2010, когда у него на языке обнаружилась опухоль. Звезда Голливуда был вынужден временно оставить съемки и пройти курс химиотерапии. На фоне лечения Дуглас сильно похудел, но довольно быстро победил онкологию и вернул себе форму.Американская актриса стойко выдержала испытание раком груди. Узнав о своем диагнозе, она решительно настроилась бороться. Звезда понимала, что победителем выйдет только один, и, хотя смерти не боялась, продолжала верить в выздоровление. После операции болезнь таки отступила.Звезда комедийных фильмов была вынуждена пойти на удаление молочных желез после обнаружения у нее рака груди. На такой шаг Эпплгейт отважилась во избежание рецидива. Тогда медики установили знаменитости грудные импланты, с которыми она не стала выглядеть хуже.О том, что у актера обнаружили рак, стало известно в 2013 году, и лишь после того, как в прессе заговорили о пережитой артистом операции. Позже подтвердилось, что у звезды экранов действительно обнаружена онкология. Однако благодаря своевременному вмешательству профессионалов удалось оперативно победить проблему.О своей болезни известная писательница узнала уже в тот момент, когда рак находился на четвертой стадии. Однако времени на то, чтобы жалеть себя, у Донцовой не было, к тому же, автор растила наследников. Она прибегла ко всем действенным способам, чтобы в итоге одержать проблему над онкологией.У актрисы зафиксировали рак толстой кишки, и врачи заявляли, что вероятность выжить у знаменитости не более 40%. Однако Осборн продолжила съемки и начала борьбу с онкологией. Спустя время, после продолжительного лечения, удалось одержать победу, однако в 2011 году артистка решила удалить обе груди по рекомендации врачей, поскольку существовал риск, что проблема вернется.