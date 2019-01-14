АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Китай намерен построить базу на Луне с помощью 3D-технологий
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Актер Станислав Ярушин отмечает 38-летие

Актер Станислав Ярушин сообщил своим фанатам в Instagram, что сегодня отмечает 38-летие. Звезда сериала "Универ" отпразднует день рождения на побережье Персидского залива в Арабских Эмиратах.

Актер Станислав Ярушин отмечает 38-летие

Станислав Ярушин при помощи социальных сетей держит преданных фанатов в курсе всего, что происходит в его жизни. Актер активно пользуется Instagram и част делает публикации. Несколько часов назад звезда сериала "Универ" опубликовал ролик, на котором он поет. В комментарии артист написал: "Сегодня мне 38. По ощущению, конечно, вечно 20, но по внутреннему миру все-таки чувствую прошедшую школу жизни". В конце Станислав Ярушин поблагодарил подписчиков за их поддержку.

Актер Станислав Ярушин отмечает 38-летие

Фанаты начали писать: "Станислав, с Днем Рождения! Счастья и карьерного роста! Ты наш ПОЗИТИВЧИК!", " Желаю всегда выглядеть таким 25 летним красавчиком", "С днём рождения! Желаю чтоб и в 48, и в 58 живот оставался таким же плоским)". За весьма короткий промежуток времени видео со Станиславом Ярушиным успели просмотреть более 173 тысяч пользователей Сети.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:17

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В США мужчина принял 11-кратную дозу
Китай намерен построить базу на Луне с
Ксения Бородина рассказала, что младшая
Жажда жизни: Знаменитости, сумевшие
В России появится аналог LinkedIn
Анастасия Ендальцева переезжает жить в
На отдыхе в Майами Оксана Самойлова
Фотоснимок куриного яйца в Instagram
Данила Козловский показал поклонникам
Россияне сократили расходы на
В США прошло вручение премий Critics
Родная сестра Ольги Бузовой не слушает
Филипп Киркоров прогулялся по
Ученые нашли способ создавать лазеры
Актер Станислав Ярушин отмечает 38-летие
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов прошлись
Большинство планет Млечного Пути
Тина Канделаки дала поклонникам совет
Oppo готовится представить смартфон с
Актриса Наталья Защипина празднует
Ученые обнаружили способ минимизации
Певицу Лолиту во время купания в
Минтруд РФ разработал новую методику
Игорь Булатов прокомментировал слухи об
Электромобили производства ростовского
Дочь Тимати Алиса прыгнула с вышки
За полчаса и 500 долларов блогер собрал
Анна Самохина: История жизни самой
В новом Firefox 69 поддержку Flash
Отдыхающая на Бали Алеся Кафельникова
Просмотреть все новости