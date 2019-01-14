Актер Станислав Ярушин отмечает 38-летие

Станислав Ярушин при помощи социальных сетей держит преданных фанатов в курсе всего, что происходит в его жизни. Актер активно пользуется Instagram и част делает публикации. Несколько часов назад звезда сериала "Универ" опубликовал ролик, на котором он поет. В комментарии артист написал: "Сегодня мне 38. По ощущению, конечно, вечно 20, но по внутреннему миру все-таки чувствую прошедшую школу жизни". В конце Станислав Ярушин поблагодарил подписчиков за их поддержку.Фанаты начали писать: "Станислав, с Днем Рождения! Счастья и карьерного роста! Ты наш ПОЗИТИВЧИК!", " Желаю всегда выглядеть таким 25 летним красавчиком", "С днём рождения! Желаю чтоб и в 48, и в 58 живот оставался таким же плоским)". За весьма короткий промежуток времени видео со Станиславом Ярушиным успели просмотреть более 173 тысяч пользователей Сети.