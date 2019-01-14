Oppo готовится представить смартфон с 10-кратным оптическим зумом





Технология 10-кратного оптического зума авторства Oppo дебютирует уже 16 января, соответствующее приглашение получено блогерами, а также представителями прессы. Также в Сети появился анонс мероприятия, и есть данные, что показать могут смартфон с наличием впечатляющей системы приближения, хотя некоторые инсайдеры считают, что пока речь идет непосредственно о технологии. К тому же, 5-кратный зум Oppo явила миру еще в 2017, но с тех пор смартфон с таким функционалом выпущен так и не был.Имеются предположения, что 10-кратный зум может получить один из трех смартфонов: R19, F19 и F19 Pro, все они входят в линейку F. Более конкретные заключения можно будет делать не раньше, чем после организованного Oppo мероприятия.