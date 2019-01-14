Тина Канделаки дала поклонникам совет по «приведению ягодиц в форму»

Какие бы не были у женщины завораживающие глаза, отметила знаменитость, мужчины будут смотреть не только на них. Девушке, чтобы молодые люди не могли отвести от нее взгляд, следует держать тело в тонусе. Канделаки, обожающая спорт, на собственном примере доказывает, как тренировки помогают совершенствовать фигуру.В микроблоге телезвезды появляется много фотографий, сделанных в тренажерном зале. На одном из последних снимков знаменитость запечатлена в тренировочном костюме с мячом, позируя так, чтобы подписчики видели ее упругие ягодицы. Канделаки посоветовала поклонницам, желающим иметь привлекательную «пятую точку», выполнять выпады вперед и приседания. Жжение в мышцах даст понять, подытожила телеведущая, что нагрузка подходящая.Фолловеры восхитились подтянутой фигурой Канделаки. Некоторые фанаты предложили звезде опубликовать видеоподборку лучших, на ее взгляд, упражнений.