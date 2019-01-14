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Тина Канделаки дала поклонникам совет по «приведению ягодиц в форму»

Тина Канделаки уверена, что девушкам необходимо тренировать свое тело, чтобы нравиться мужчинам. Телеведущая в своем Instagram-микроблоге рассказала об упражнениях «для приведения ягодиц в форму».
Тина Канделаки дала поклонникам совет по «приведению ягодиц в форму»

Какие бы не были у женщины завораживающие глаза, отметила знаменитость, мужчины будут смотреть не только на них. Девушке, чтобы молодые люди не могли отвести от нее взгляд, следует держать тело в тонусе. Канделаки, обожающая спорт, на собственном примере доказывает, как тренировки помогают совершенствовать фигуру.

В микроблоге телезвезды появляется много фотографий, сделанных в тренажерном зале. На одном из последних снимков знаменитость запечатлена в тренировочном костюме с мячом, позируя так, чтобы подписчики видели ее упругие ягодицы. Канделаки посоветовала поклонницам, желающим иметь привлекательную «пятую точку», выполнять выпады вперед и приседания. Жжение в мышцах даст понять, подытожила телеведущая, что нагрузка подходящая.
Тина Канделаки дала поклонникам совет по «приведению ягодиц в форму»

Фолловеры восхитились подтянутой фигурой Канделаки. Некоторые фанаты предложили звезде опубликовать видеоподборку лучших, на ее взгляд, упражнений.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:03

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