В МИД РФ заявили о нежелании Японии провести брифинг по итогам переговоров





В Москве заявили о нежелании Японии устроить брифинг для журналистов после завершения двусторонних переговоров. В МИД РФ подобный подход считают противоречивым.Мероприятие ожидали согласно итогам встречи, диалог запланировали провести 14 января. Захарова напомнила, что незадолго до переговоров в Токио попросили не устраивать совместную пресс-конференцию вслед за завершением мероприятия. Незадолго до переговоров имело место нагнетание ситуации в средствах массовой информации, а также создалась нервозная атмосфера в Японии.По мнению Марии Захаровой, в Токио не стремятся пообщаться с журналистами после конструктивного диалога. Крайне важно, отметили в МИД РФ, проинформировать массмедиа, чем завершились обсуждения важнейших вопросов между заинтересованными сторонами.