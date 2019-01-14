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В МИД РФ заявили о нежелании Японии провести брифинг по итогам переговоров

В Москве заявили о нежелании Японии устроить брифинг для журналистов после завершения двусторонних переговоров. В МИД РФ подобный подход считают противоречивым.
В МИД РФ заявили о нежелании Японии провести брифинг по итогам переговоров

Мероприятие ожидали согласно итогам встречи, диалог запланировали провести 14 января. Захарова напомнила, что незадолго до переговоров в Токио попросили не устраивать совместную пресс-конференцию вслед за завершением мероприятия. Незадолго до переговоров имело место нагнетание ситуации в средствах массовой информации, а также создалась нервозная атмосфера в Японии.

По мнению Марии Захаровой, в Токио не стремятся пообщаться с журналистами после конструктивного диалога. Крайне важно, отметили в МИД РФ, проинформировать массмедиа, чем завершились обсуждения важнейших вопросов между заинтересованными сторонами.



 
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Политика
Добавил: Ким Герман Сегодня, 13:44

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