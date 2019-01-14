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Андрей Аршавин вычеркнул младшую дочь из своей жизни

В одном из своих недавних интервью нынешняя жена Андрея Аршавина рассказала, что футболист вычеркнул младшую дочь из своей жизни. Также Алиса Аршавина сообщила, что ее возмущает тот факт, что спортсмен весьма легкомысленно относится к собственной семье.

Андрей Аршавин вычеркнул младшую дочь из своей жизни

Алиса и Андрей Аршавины уже продолжительное время не живут вместе. Пара рассталась из-за измены футболиста. Супруга спортсмена в недавнем интервью рассказала, что он не общается со своей младшей дочерью и полностью вычеркнул ее из своей жизни. Она добавила, что ее и наследницы, как будто не было в жизни Андрея Аршавина. Также Алиса Аршавина поведала, что ее очень возмущает тот факт, что футболист легкомысленно относится к своей семье.

Андрей Аршавин вычеркнул младшую дочь из своей жизни

Напомнит, что ранее спортсмен бросил свою беременную гражданскую супругу телеведущую Юлию Барановскую и до сих пор не общается ни с ней, ни с их тремя детьми. Но при этом Андрей Аршавин не бедствует, даря дорогие подарки своим новым пассиям.



 
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Спорт
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:24

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