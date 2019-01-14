Андрей Аршавин вычеркнул младшую дочь из своей жизни





Алиса и Андрей Аршавины уже продолжительное время не живут вместе. Пара рассталась из-за измены футболиста. Супруга спортсмена в недавнем интервью рассказала, что он не общается со своей младшей дочерью и полностью вычеркнул ее из своей жизни. Она добавила, что ее и наследницы, как будто не было в жизни Андрея Аршавина. Также Алиса Аршавина поведала, что ее очень возмущает тот факт, что футболист легкомысленно относится к своей семье.Напомнит, что ранее спортсмен бросил свою беременную гражданскую супругу телеведущую Юлию Барановскую и до сих пор не общается ни с ней, ни с их тремя детьми. Но при этом Андрей Аршавин не бедствует, даря дорогие подарки своим новым пассиям.