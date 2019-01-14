Андрей Аршавин решил возобновить активные тренировки

Фанаты Андрея Аршавина были очень удивлены его решением завершить футбольную карьеру. Многие начали спрашивать, чем же спортсмен собирается заниматься. Сейчас стало известно, что знаменитый футболист не собирается сидеть без дела и продолжит тренироваться. Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что для игроков его команды это будет бесценный опыт.Также Владислав Радимов уверен, что благодаря тренировкам с Андреем Аршавиным «Зениту-2» удастся покинуть зону вылета в футбольной национальной лиге. Поклонники футболиста обрадовались такому решению своего кумира и уже начали поздравлять его с тренировками.