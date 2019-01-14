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Андрей Аршавин решил возобновить активные тренировки

Недавно российский футболист Андрей Аршавин сообщил о завершении своей карьере. Но теперь стало известно, что спортсмен решил возобновить активные тренировки с командой «Зенит-2».

Андрей Аршавин решил возобновить активные тренировки

Фанаты Андрея Аршавина были очень удивлены его решением завершить футбольную карьеру. Многие начали спрашивать, чем же спортсмен собирается заниматься. Сейчас стало известно, что знаменитый футболист не собирается сидеть без дела и продолжит тренироваться. Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что для игроков его команды это будет бесценный опыт.

Андрей Аршавин решил возобновить активные тренировки

Также Владислав Радимов уверен, что благодаря тренировкам с Андреем Аршавиным «Зениту-2» удастся покинуть зону вылета в футбольной национальной лиге. Поклонники футболиста обрадовались такому решению своего кумира и уже начали поздравлять его с тренировками.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:12

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