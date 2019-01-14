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В Туле после пожара в многоэтажке госпитализированы три человека

В Туле в одном из жилых многоэтажных зданий произошел пожар. В итоге было принято решение о госпитализации трех пострадавших граждан, о чем рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.
В Туле после пожара в многоэтажке госпитализированы три человека

Пожар разгорелся в многоэтажке вечером минувшего воскресенья, 13 января. Горела одна из квартир дома на проспекте Ленина. Ликвидировать открытое горение экстренным службам в составе семи пожарных расчетов удалось уже спустя 13 минут с момента вызова. Вывести из здания спасателям пришлось свыше 40 граждан, среди которых также семь детей. Три человека было решено доставить в больницу, однако угрозы их жизням, со слов медицинских работников, нет.

По словам участников следствия, пострадавшая в Туле квартира успела выгореть по всей площади. Причины возгорания в жилплощади пока остаются неизвестными, окна в нее заколотили после погашения пламени. Жителям дома разрешили вернуться в свои квартиры сразу после устранения угрозы.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:59

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