В Туле после пожара в многоэтажке госпитализированы три человека





Пожар разгорелся в многоэтажке вечером минувшего воскресенья, 13 января. Горела одна из квартир дома на проспекте Ленина. Ликвидировать открытое горение экстренным службам в составе семи пожарных расчетов удалось уже спустя 13 минут с момента вызова. Вывести из здания спасателям пришлось свыше 40 граждан, среди которых также семь детей. Три человека было решено доставить в больницу, однако угрозы их жизням, со слов медицинских работников, нет.По словам участников следствия, пострадавшая в Туле квартира успела выгореть по всей площади. Причины возгорания в жилплощади пока остаются неизвестными, окна в нее заколотили после погашения пламени. Жителям дома разрешили вернуться в свои квартиры сразу после устранения угрозы.