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Эксперты назвали лучшие подержанные кроссоверы за 600 тысяч рублей

Эксперты автомобильной индустрии назвали лучшие подержанные кроссоверы с системой полного привода, стоимость которых не превышает 600 тысяч рублей. Возглавляет рейтинг Hyundai Tucson.

Эксперты назвали лучшие подержанные кроссоверы за 600 тысяч рублей


За сумму 500-600 тысяч рублей можно приобрести автомобиль первого поколения в неплохом состоянии. Салон модели отличается комфортом и простором, а кресла выделяются эргономикой и удобством. Эксперты отмечают, что в кроссовере можно отдельно открыть стекло задней двери, что позволит положить в багажник сумку, не открывая саму дверь. Полный привод приводится в действие по схеме автоматического подключения задней оси во время пробуксовки передних колес. Кроме того, Hyundai Tucson недорогой в обслуживании, а его запчасти продаются по дешевой цене.

На втором месте рейтинга оказался Renault Duster. Данный автомобиль относится к бюджетному классу и за 600 тысяч рублей можно приобрести относительно свежую модель. Однако специалисты отмечают, что недочеты в подержанных Duster могут быть в лакокрасочном покрытии и оснащенности. В числе плюсов внедорожника высокая проходимость.

«Бронза» досталась Nissan Qashqai. Автомобиль 2008-2010 годов выпуска можно приобрести за 500 тысяч рублей. Оснащенность данной модели является лучшей среди всех, представленных в данном рейтинге. Трансмиссия внедорожника представлена механической коробкой переключения передач или вариатором. Последний вариант хорошо подойдет для езды в городских условиях, однако его ремонт может обойтись в немалые средства.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:14

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