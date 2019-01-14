Футболист Александр Кержаков пересел на метро





На новом снимке Александр Кержаков позирует в зимней одежде на эскалаторе, улыбаясь в камеру. Видно, что футболист находится в метро, что подтверждает и его подпись к публикации. При этом непонятно, по какой причине отечественный спортсмен решил с автомобиля пересесть на общественный транспорт. В комментариях фолловеры пошутили, что в таком виде футболист без особого труда сможет затеряться в толпе, поскольку этому способствует внешний вид знаменитости.Также публика начала спорить по поводу того, по какой причине Александр Кержаков спустился в подземку. Кто-то предположил, что у спортсмена сломался автомобиль, другие же и вовсе назвали кадр “фотошопом”. Публикация успела собрать свыше 22 тысяч отметок “Мне нравится”.