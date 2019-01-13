Представлены новые упражнения для улучшения памяти
Учёные представили упражнения для улучшения памяти, основанные на новых исследованиях. По словам их авторов, любой человек сможет подобрать для себя подходящий метод.
Учёные отметили, что упражнения, которые направлены на улучшение сердечной деятельности, не только снижают риск возникновения болезни Альцгеймера. Если их выполнять перед или же сразу после поступления какой-либо новой информации, они улучшают способность припомнить её позже. Позитивный эффект может оказать даже 15-минутная тренировка.
Исследователи также выяснили, что медиа-многозадачность, к чему относятся смартфоны, ПК, радио, периодика и тому подобное, мешают человеку поддерживать внимание и определять актуальность поступившей информации, а это всё снижает работоспособность долгосрочной памяти. Для решения данной проблемы нужно отключить все оповещения, телевизор и радио, зачастую отвлекающие.
Для памяти важны и фазы сна. Медленная стадия активизирует новую информацию и «упаковывает» её в долговременную память, а при фазе быстрого сна стабилизируются и укрепляются воспоминания. По этой причине специалисты рекомендуют спать не менее восьми часов в сутки.
Действенным и быстрым методом для запоминания материала является связывание новых сведений с уже известными. Вместо того чтобы задействовать трудоёмкий процесс формирования новой нейронной схемы, лучше вспомнить уже имеющиеся знания. Учёные пояснили: для того чтобы запомнить, например, инициалы незнакомца, можно связать их с аналогами человека из своего окружения либо какой-либо известной личности.
Для того, чтобы не испытывать так называемую «туманность» в голове при стрессе, нужно пить успокаивающие чаи почаще общаться со своими близкими, порекомендовали научные сотрудники.
Учёные отметили, что упражнения, которые направлены на улучшение сердечной деятельности, не только снижают риск возникновения болезни Альцгеймера. Если их выполнять перед или же сразу после поступления какой-либо новой информации, они улучшают способность припомнить её позже. Позитивный эффект может оказать даже 15-минутная тренировка.
Исследователи также выяснили, что медиа-многозадачность, к чему относятся смартфоны, ПК, радио, периодика и тому подобное, мешают человеку поддерживать внимание и определять актуальность поступившей информации, а это всё снижает работоспособность долгосрочной памяти. Для решения данной проблемы нужно отключить все оповещения, телевизор и радио, зачастую отвлекающие.
Для памяти важны и фазы сна. Медленная стадия активизирует новую информацию и «упаковывает» её в долговременную память, а при фазе быстрого сна стабилизируются и укрепляются воспоминания. По этой причине специалисты рекомендуют спать не менее восьми часов в сутки.
Действенным и быстрым методом для запоминания материала является связывание новых сведений с уже известными. Вместо того чтобы задействовать трудоёмкий процесс формирования новой нейронной схемы, лучше вспомнить уже имеющиеся знания. Учёные пояснили: для того чтобы запомнить, например, инициалы незнакомца, можно связать их с аналогами человека из своего окружения либо какой-либо известной личности.
Для того, чтобы не испытывать так называемую «туманность» в голове при стрессе, нужно пить успокаивающие чаи почаще общаться со своими близкими, порекомендовали научные сотрудники.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:07