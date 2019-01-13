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В Австралии запечатлели на фото “вымершего” сумчатого волка

В Австралии на фото удалось запечатлеть сумчатого волка, которого ученые долгое время считали вымершим. Наблюдать животное посчастливилось фермеру в местном штате Виктория.
В Австралии запечатлели на фото “вымершего” сумчатого волка

Вымершим тасманийский волк считается в научных кругах уже на протяжении более 80 лет. Впрочем, криптозоологи регулярно выражают сомнения на этот счет, поскольку животное то и дело замечают в разных уголках Австралии. Однако ведет себя сумчатый волк настолько осторожно и скрытно, что пока официальной науке не удается подтвердить факт его выживаемости. Автор фото отмечает, что на представителя фауны наткнулся случайно, когда отправился на поиски родниковой воды.

Впрочем, не все пользователи Сети верят, что в кадр попал именно сумчатый волк. Некоторые назвали животное на фото лисой или схожим животным, имевшим какое-то заболевание. Хотя на материке по-прежнему сохраняются территории, где могут жить тасманийские волки, ученые все еще не нашли подтверждений сохранению вида.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:03

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