MSI представила мониторы Optix MPG341CQR для любителей игр и стримеров





Интеллектуальный монитор для геймеров оснащен матрицей VA, форма дисплея вогнутая, а диагональ равняется 34-м дюймам. При соотношении сторон 21:9 новинка получит разрешение 3440 на 1440 пикселей. Производитель заявил о 95 процентах охвата цветового пространства DCI-P3, при этом она имеет контрастность 3000:1. Разработчик наградил Optix MPG341CQR камерой и микрофонном, которые встроены непосредственно в сам гаджет. Монитор также имеет возможность присоединения еще одной цифровой видеокамеры, что должно привлечь внимание стримеров.Представители Micro-Star International Co. подчеркнули, что их новинка является первой среди себе подобных. Монитор MPG341CQR на данный момент единственный в мире, который имеет изогнутый экран и встроенные технологии искусственного интеллекта. Производители уверены, что «начинка» их разработки: голосовой контроль, инновационная веб-камера и многофункциональные клавиши, позволят игроку полностью погрузится в виртуальный мир.