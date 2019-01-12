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MSI представила мониторы Optix MPG341CQR для любителей игр и стримеров

Тайваньская компания MSI выпустила инновационный монитор Optix MPG341CQR, который предназначен для любителей игр и стримеров. Презентация новинки прошла в рамках ежегодной выставки различных технологий Consumer Electronic Show 2019.
MSI представила мониторы Optix MPG341CQR для любителей игр и стримеров

Интеллектуальный монитор для геймеров оснащен матрицей VA, форма дисплея вогнутая, а диагональ равняется 34-м дюймам. При соотношении сторон 21:9 новинка получит разрешение 3440 на 1440 пикселей. Производитель заявил о 95 процентах охвата цветового пространства DCI-P3, при этом она имеет контрастность 3000:1. Разработчик наградил Optix MPG341CQR камерой и микрофонном, которые встроены непосредственно в сам гаджет. Монитор также имеет возможность присоединения еще одной цифровой видеокамеры, что должно привлечь внимание стримеров.

Представители Micro-Star International Co. подчеркнули, что их новинка является первой среди себе подобных. Монитор MPG341CQR на данный момент единственный в мире, который имеет изогнутый экран и встроенные технологии искусственного интеллекта. Производители уверены, что «начинка» их разработки: голосовой контроль, инновационная веб-камера и многофункциональные клавиши, позволят игроку полностью погрузится в виртуальный мир.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 21:06

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