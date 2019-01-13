Исследователи: Третья часть галактических скоплений остается скрытой от науки





Как известно, подобные скопления являются очень яркими, поэтому обнаруживаются благодаря простым телескопам. По информации исследователя Роджера Клоуза, за последние годы его коллеги находят всё новые скопления, но они отличаются менее ярким светом и спиральной формой. Галактики неправильной формы становятся все более распространенными, а их концентрация по направлению к центру скоплений, наоборот, уменьшается. В своём исследовании специалисты подвергли анализу почти 200 тысяч галактик.Для облегчения поисков было решено добавить в опыт дополнительное измерение в виде красного смещения объекта, при котором свет смещается к красному концу спектра видимого света. С помощью этого метода эксперты обнаружили тысячи галактических скоплений. В результате научной работы, ученые заявили, что около 33% скоплений галактик были ранее неизвестны.