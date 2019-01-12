Роза Сябитова назвала избивавшего жен Марата Башарова «идеальным» мужем

Роза Сябитова считает, что идеальный мужчина никогда не устраивает своей возлюбленной скандалов, он всегда придет на помощь в решении любых проблем. Также у него должен быть хороший заработок, не менее двух высших образований и хорошее чувство юмора. Идеальному мужчине не присуще навязывание своего мнения и стереотипное мышление по типу того, что у каждого пола есть свои обязанности.Данную публикацию Роза Сябитова подкрепила несколькими снимками, на которых обнимается со знаменитыми актерами и певцами. По всей видимости, Марат Башаров, который избивал свою первую супругу и сломал нос второй, нисколько не смутил телеведущую. Она отнесла его к категории «идеальный мужчина для жизни».