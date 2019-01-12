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Роза Сябитова назвала избивавшего жен Марата Башарова «идеальным» мужем

Российская сваха Роза Сябитова в личном аккаунте Instagram опубликовала список, где перечислены качества, которые должны быть у мужчины, чтобы стать «идеальным» мужем. И подкрепила пост несколькими фотографиями известных представителей шоу-бизнеса. Любопытно, что среди прочих там оказалась фотография избивавшего своих жен Марата Башарова.
Роза Сябитова назвала избивавшего жен Марата Башарова «идеальным» мужем

Роза Сябитова считает, что идеальный мужчина никогда не устраивает своей возлюбленной скандалов, он всегда придет на помощь в решении любых проблем. Также у него должен быть хороший заработок, не менее двух высших образований и хорошее чувство юмора. Идеальному мужчине не присуще навязывание своего мнения и стереотипное мышление по типу того, что у каждого пола есть свои обязанности.

Данную публикацию Роза Сябитова подкрепила несколькими снимками, на которых обнимается со знаменитыми актерами и певцами. По всей видимости, Марат Башаров, который избивал свою первую супругу и сломал нос второй, нисколько не смутил телеведущую. Она отнесла его к категории «идеальный мужчина для жизни».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:19

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