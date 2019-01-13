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Поклонники Павла Воли раскритиковали его татуировку

Известный российский комик и резидент юмористической телепередачи Comedy Club Павел Воля опубликовал в своем блоге Instagram фотографию, где на его спине видна татуировка. Многим поклонникам рисунок не пришелся по вкусу.
Поклонники Павла Воли раскритиковали его татуировку

Сфотографировать Павла Волю со спины успела его супруга, спортсменка Ляйсан Утяшева, когда комик прогуливался по пляжу с детьми. Татуировка расположилась посередине спины артиста, между лопаток. Данный снимок он решил показать в социальной сети Instagram и подписал его так: «Так выглядит наша семья глазами @liasanutiasheva, когда папа разговаривает с детьми. Подкараулила».

Читатели блога Павла Воли в основном оставили критические заметки, мол, татуировку сделал не профессиональный мастер, и ее стоит свести. А кому-то она напомнила детский рисунок.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 06:00

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