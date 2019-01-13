Поклонники Павла Воли раскритиковали его татуировку

Сфотографировать Павла Волю со спины успела его супруга, спортсменка Ляйсан Утяшева, когда комик прогуливался по пляжу с детьми. Татуировка расположилась посередине спины артиста, между лопаток. Данный снимок он решил показать в социальной сети Instagram и подписал его так: «Так выглядит наша семья глазами @liasanutiasheva, когда папа разговаривает с детьми. Подкараулила».Читатели блога Павла Воли в основном оставили критические заметки, мол, татуировку сделал не профессиональный мастер, и ее стоит свести. А кому-то она напомнила детский рисунок.