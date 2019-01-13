Ученые научились определять возраст человека по бактериям в кишечнике





Для обнаружения связи между бактериями и возрастом человека специалисты из компании InSilico Medicine, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, собрали 3,6 тысячи образцов бактерий из кишечника более 1 тысячи здоровых людей различных возрастов, проживающих во всем мире. После этого, они применили методы машинного обучения для анализа собранных материалов. Вначале программа обучилась методикам глубокого изучения, созданной на базе работы нейронов мозга, а после попросили алгоритм дать предсказание относительно возраста того или иного человека по его анализу. Программа сумела достаточно предсказать параметр, а 39 типов бактерий оказались особо значимыми во время определения длительности жизни людей.Специалисты сообщают, что отдельные микробы становятся более распространёнными с возрастом. Это касается Eubacterium hallii, играющего значительную роль в процессе обмена веществ. Иные разновидности показывали падение популяции, что может иметь отношение к воспалениям пищеварительного тракта. Один из авторов научной работы, занятый исследованиями старения, рассматривает изменения в рационе, режиме сна и общей физической активности как факторы, воздействующие на число тех либо иных микроорганизмов.В то же время «часы старения микробиома» могут найти применение в сфере проверки скорости старения людей и воздействия на это разных факторов. В случае подтверждения основной идеи ученых, широкая общественность получит новый маркер прогнозирования возраста. Вместе с новыми методиками контроля старения открываются перспективы изучения самого процесса потери молодости и поиска максимально эффективных мер противодействия.