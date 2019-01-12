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Тату Блюменкранц раздражает, когда подписчики сравнивают Бетти с отцом

Еще полгода назад экс-участница телепроекта «Дом-2» Тата Блюменкранц была счастлива в отношениях с Валерой и убеждала публику в том, что он самый лучший мужчина на свете, с которым хочется прожить всю жизнь.

Девушка утверждала, что счастлива иметь дочку от своего возлюбленного, поскольку он очень привлекательный, и Бетти очень похожа на него.

Тату Блюменкранц раздражает, когда подписчики сравнивают Бетти с отцом

Однако несколько месяцев назад мир в отношениях супругов разрушился. Они вернулись на реалити-шоу, чтобы попробовать спасти чувства, но только усугубили ситуацию. Тата забрала ребенка и ушла за ворота, подав заявление на развод, а Валера остался в периметре искать новую избранницу.

Развод Блюменкранцев состоялся совсем недавно, но они уже успели заново обустроить свою личную жизнь. Молодой человек начал строить отношения с Ириной Пинчук, а девушка познакомилась с обеспеченным мужчиной из Монако и теперь встречается с ним.

Тату Блюменкранц раздражает, когда подписчики сравнивают Бетти с отцом

И хотя отношения между бывшими супругами сложно назвать натянутыми, ведь они смогли найти общий язык после развода, дабы Бетти не страдала от отсутствия в ее жизни отца, Тата почему-то очень остро реагирует на то, что подписчики часто вспоминают о Валере, говоря о ее дочери.

Так, вчера молодая мамочка устроила Прямой эфир, в ходе которого ее сильно разозлили комментарии фанатов о том, что малышка Беатриса очень похожа на своего папу. Экс-звезда телестройки не постеснялась даже заявить, что ее раздражают сравнения дочери с Валерой и попросила не упоминать больше бывшего мужа на ее странице.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:55

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