Тату Блюменкранц раздражает, когда подписчики сравнивают Бетти с отцом

Девушка утверждала, что счастлива иметь дочку от своего возлюбленного, поскольку он очень привлекательный, и Бетти очень похожа на него.Однако несколько месяцев назад мир в отношениях супругов разрушился. Они вернулись на реалити-шоу, чтобы попробовать спасти чувства, но только усугубили ситуацию. Тата забрала ребенка и ушла за ворота, подав заявление на развод, а Валера остался в периметре искать новую избранницу.Развод Блюменкранцев состоялся совсем недавно, но они уже успели заново обустроить свою личную жизнь. Молодой человек начал строить отношения с Ириной Пинчук, а девушка познакомилась с обеспеченным мужчиной из Монако и теперь встречается с ним.И хотя отношения между бывшими супругами сложно назвать натянутыми, ведь они смогли найти общий язык после развода, дабы Бетти не страдала от отсутствия в ее жизни отца, Тата почему-то очень остро реагирует на то, что подписчики часто вспоминают о Валере, говоря о ее дочери.Так, вчера молодая мамочка устроила Прямой эфир, в ходе которого ее сильно разозлили комментарии фанатов о том, что малышка Беатриса очень похожа на своего папу. Экс-звезда телестройки не постеснялась даже заявить, что ее раздражают сравнения дочери с Валерой и попросила не упоминать больше бывшего мужа на ее странице.