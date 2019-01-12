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Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди планируют детей через 5 лет

С тех пор, как Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди покинули периметр телепроекта «Дом-2», прошло уже достаточно много времени. Многие зрители думали, что за воротами их пара не просуществует и месяца, однако ребята до сих пор вместе.

У возлюбленных было несколько расставаний, происходящих в результате разного виденья будущего, однако они не могли друг без друга, поэтому вновь сходились. А после последнего такого расставания молодой человек понял, что не хочет больше так жить, и сделал девушке предложение руки и сердца.

Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди планируют детей через 5 лет

Лиза приняла предложение, и они с Лешей сразу отправились в ЗАГС, где официально стали мужем и женой. Стоит отметить, что свадьбы у ребят не было, но они планируют ее сыграть, как только соберут достаточно денег для этого. И зарабатывают новоиспеченные супруги разными способами: Триандафилиди – на рекламе в Instagram, а Чайчиц – на фотосессиях за границей.

Сейчас молодой человек находится в Китае, поскольку там его профессия оценивается больше всего. Там он практически ежедневно устраивает прямые эфиры, в которых общается со своими подписчиками, а также отвечает на их вопросы.

Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди планируют детей через 5 лет

Так, на днях у Леши поинтересовались, когда они с Лизой планируют завести ребенка, ведь отношения они уже узаконили, а значит ничего им не мешает задуматься о потомстве.

По словам бывшего героя телестройки, в последнее время молодые семьи по всему миру рожают первенца после 35 лет, поэтому они с возлюбленной не спешат, так как в запасе у них есть еще как минимум 5 лет. На данный момент они занимаются тем, что зарабатывают деньги на собственное жилье, дабы иметь основу для зачатия ребенка.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:33

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