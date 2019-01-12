Алексей Чайчиц и Елизавета Триандафилиди планируют детей через 5 лет





У возлюбленных было несколько расставаний, происходящих в результате разного виденья будущего, однако они не могли друг без друга, поэтому вновь сходились. А после последнего такого расставания молодой человек понял, что не хочет больше так жить, и сделал девушке предложение руки и сердца.Лиза приняла предложение, и они с Лешей сразу отправились в ЗАГС, где официально стали мужем и женой. Стоит отметить, что свадьбы у ребят не было, но они планируют ее сыграть, как только соберут достаточно денег для этого. И зарабатывают новоиспеченные супруги разными способами: Триандафилиди – на рекламе в Instagram, а Чайчиц – на фотосессиях за границей.Сейчас молодой человек находится в Китае, поскольку там его профессия оценивается больше всего. Там он практически ежедневно устраивает прямые эфиры, в которых общается со своими подписчиками, а также отвечает на их вопросы.Так, на днях у Леши поинтересовались, когда они с Лизой планируют завести ребенка, ведь отношения они уже узаконили, а значит ничего им не мешает задуматься о потомстве.По словам бывшего героя телестройки, в последнее время молодые семьи по всему миру рожают первенца после 35 лет, поэтому они с возлюбленной не спешат, так как в запасе у них есть еще как минимум 5 лет. На данный момент они занимаются тем, что зарабатывают деньги на собственное жилье, дабы иметь основу для зачатия ребенка.