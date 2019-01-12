Илья Яббаров мечтает разрушить брак Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко





За много месяцев нахождения на реалити-шоу «Дом-2» молодому человеку действительно так и не удалось построить крепких отношений ни с одной из своих избранниц. Он даже зачал ребенка, однако семью с его матерью так и не создал, сбежав от ответственности в объятия Маргариты Ларченко.Сейчас Илья находится в отношениях с Ритой, однако назвать их серьезными поклонники телестройки не могут, так как в паре постоянно происходят конфликты и недопонимания в основном из-за денег и будущего малыша, который вот-вот появится на свет.Впрочем, изобретательный Яббаров нашел способ, как заставить публику обсуждать проблемы не в его отношениях, а в семье Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, используя Ольгу Сударкину, которая на днях призналась в симпатии к молодому отцу.Участник встал на сторону влюбленной Оли и начал раздавать ей советы о том, как завоевать сердце Димы и разрушить его брак. Так, он предложил девушке написать домовскому семьянину романтическое письмо, а при любом удобном случае восхвалять его поведение и увлечения.Фанаты проекта очень возмущены от того, что Илья, который не сумел создать семью и обеспечить своих детей, пытается не помочь Дмитренко, а наоборот испортить ему жизнь. Кроме того, они также не понимают и Сударкину, окончательно решившую принять роль антигероя.