Toyota RAV4 стала мировым лидером по продажам в сегменте SUV
Эксперты, проанализировав мировой рынок продаж кроссоверов и внедорожников за минувший год, составили список лидеров. Первое место в сегменте SUV заняла модель автомобиля RAV4 от японской корпорации Toyota.
Сотрудники консалтинговой компании, которая проводила анализ потребительского рынка, сообщили, что общее количество реализованных транспортных средств сегмента Sport Utility Vehicle за период 2018 года составило более трех десятков миллионов единиц. Это означает, что полученный результат превышает предыдущий на 6 процентов.
Лидирующую позицию в составленном специалистами списке заняла модель RAV4 производства крупнейшей японской автомобилестроительной компании Toyota. Количество проданных экземпляров данной машины за анализируемый период составило 830 тысяч 928 штук. На втором месте с результатом почти 780 тысяч оказался автомобиль Volkswagen Tiguan. Закрывает тройку лидеров машин сегмента SUV кроссовер Honda CR-V. За 2018 год их было реализовано в количестве 741 тысяча 302 единиц.
Сотрудники консалтинговой компании, которая проводила анализ потребительского рынка, сообщили, что общее количество реализованных транспортных средств сегмента Sport Utility Vehicle за период 2018 года составило более трех десятков миллионов единиц. Это означает, что полученный результат превышает предыдущий на 6 процентов.
Лидирующую позицию в составленном специалистами списке заняла модель RAV4 производства крупнейшей японской автомобилестроительной компании Toyota. Количество проданных экземпляров данной машины за анализируемый период составило 830 тысяч 928 штук. На втором месте с результатом почти 780 тысяч оказался автомобиль Volkswagen Tiguan. Закрывает тройку лидеров машин сегмента SUV кроссовер Honda CR-V. За 2018 год их было реализовано в количестве 741 тысяча 302 единиц.
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:00