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Российский шлем смешанной реальности BRIO MRS был показан на CES 2019

В рамках технологической выставки CES 2019 в США группа фирм BRIO GROUP продемонстрировала новое поколение российских шлемов смешанной реальности BRIO Mixed Reality System (BRIO MRS). Устройства созданы исключительно для индустрии строительства, а также для работ с современными системами проектировки здания.
Российский шлем смешанной реальности BRIO MRS был показан на CES 2019

Благодаря новинке специалисты смогут качественнее проектировать, строить, эксплуатировать или ликвидировать объекты строительства. По информации представителей компании, ключевая особенность их разработки состоит не в простом наложении 3D на реальную обстановку, а в детальном вычете из цифровой модели определенных участков, перекрывающихся каким-либо объектом в реальности. Таким образом, по сравнению с наработками HoloLens, Daqri и Magic Leap, российский девайс сможет в автоматическом режиме привязаться к местности, при этом не накапливая погрешности и не теряя точности позиционирования.

Стоит добавить, что юзер будет смотреть на мир не своими глазами, а воспринимая окружающую среду с помощью 4K-стереокамер, угол обзора которых составляет 110 градусов, но этот показатель планируют и вовсе увеличить до 200 градусов. В планах экспертов осуществить перенос вычислений в облачные хранилища благодаря беспроводным сетям, в том числе и самой современной - 5G.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:41

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