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В центре Парижа раздался мощный взрыв

В центре Парижа случился мощный взрыв. Как сообщает BFMTV, инцидент случился в здании по улице Тревиз, в котором расположена булочная.

В центре Парижа раздался мощный взрыв

Французские СМИ сообщают о пожаре, который начался сразу после взрыва.

Взрыв случился в девятом округе Парижа, на правом берегу Сены. В этом районе находятся популярные у туристов достопримечательности, включая музей восковых фигур и торговый центр "Галерея "Лафайет". По предварительной версии, причиной взрыва могло стать воспламенение бытового газа.

Между тем, в стране продолжаются акции протеста, организованные «желтыми жилетами».



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:03

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