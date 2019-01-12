В центре Парижа раздался мощный взрыв
В центре Парижа случился мощный взрыв. Как сообщает BFMTV, инцидент случился в здании по улице Тревиз, в котором расположена булочная.
Французские СМИ сообщают о пожаре, который начался сразу после взрыва.
Взрыв случился в девятом округе Парижа, на правом берегу Сены. В этом районе находятся популярные у туристов достопримечательности, включая музей восковых фигур и торговый центр "Галерея "Лафайет". По предварительной версии, причиной взрыва могло стать воспламенение бытового газа.
Между тем, в стране продолжаются акции протеста, организованные «желтыми жилетами».
Французские СМИ сообщают о пожаре, который начался сразу после взрыва.
Взрыв случился в девятом округе Парижа, на правом берегу Сены. В этом районе находятся популярные у туристов достопримечательности, включая музей восковых фигур и торговый центр "Галерея "Лафайет". По предварительной версии, причиной взрыва могло стать воспламенение бытового газа.
Между тем, в стране продолжаются акции протеста, организованные «желтыми жилетами».
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:03