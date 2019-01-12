В центре Парижа раздался мощный взрыв





Французские СМИ сообщают о пожаре, который начался сразу после взрыва.Взрыв случился в девятом округе Парижа, на правом берегу Сены. В этом районе находятся популярные у туристов достопримечательности, включая музей восковых фигур и торговый центр "Галерея "Лафайет". По предварительной версии, причиной взрыва могло стать воспламенение бытового газа.Между тем, в стране продолжаются акции протеста, организованные «желтыми жилетами».