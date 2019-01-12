Опубликован рендер квадратного Mercedes-Benz GLB
Не так давно в Сети появились рендерные изображения нового Mercedes-Benz GLB. Ожидается, что данная модель станет одной из самых прочных автомобилей, которые когда-либо были представлены на рынке. Ее оснастят высокой подвеской, платформой А–класса и «квадратной» формой.
Судя по зарисовкам, Mercedes-Benz GLB напоминает предыдущий GLK-класс, он предшествовал уже знакомому сегодня всем GLC-классу. Это также внедорожник квадратной формы, которая говорит о том, что автомобиль приспособлен к путешествиям на неровных поверхностях.
Возможно, что дизайн и «начинка» Mercedes-Benz GLB станет чем-то схожим с предыдущей моделью. Также производитель может установить MFA2, который «сроднит» его со многими представителями компактных автомобилей данной линейки.
Судя по зарисовкам, Mercedes-Benz GLB напоминает предыдущий GLK-класс, он предшествовал уже знакомому сегодня всем GLC-классу. Это также внедорожник квадратной формы, которая говорит о том, что автомобиль приспособлен к путешествиям на неровных поверхностях.
Возможно, что дизайн и «начинка» Mercedes-Benz GLB станет чем-то схожим с предыдущей моделью. Также производитель может установить MFA2, который «сроднит» его со многими представителями компактных автомобилей данной линейки.
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:22