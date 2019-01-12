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Звезда «Дома-2» Егор Холявин сильно похудел после неудачной пластики

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Егор Холявин вышел на связь с поклонниками.

После неудачной пластической операции на лице 31-летний Егор пропал из поля зрения многочисленных фанатов. И лишь несколько часов назад Холявин впервые за три месяца опубликовал у себя на страничке в Instagram новую фотографию, под которой поблагодарил всех тех, кто переживал за него в этот нелегкий период.

Звезда «Дома-2» Егор Холявин сильно похудел после неудачной пластики

Напомним, что в середине осени 2018 года Холявину была проведена круговая подтяжка лица, которая закончилась тем, что мужчину было экстренно госпитализировано в клинику из-за внутреннего кровотечения.

На данный момент на счету у звезды реалити-шоу «Дом-2» не один десяток операций. И Егор заявляет, что ему нужно сделать как минимум 30 пластик, чтобы добиться желаемого внешнего вида.

Впрочем, интернет-пользователи убеждены, что бывшему участнику «Дома-2» нужно остановиться, ведь они боятся, что очередная пластика может закончиться не только избавлением от нескольких килограмм, но и смертью.

Звезда «Дома-2» Егор Холявин сильно похудел после неудачной пластики

«Холявин, тебя не пугает то, как ты выглядишь?! Все можно понять, слава, популярность и т.п., но ты же превратился в настоящую анорексичку! Остановись!» - пишут в Сети.

А ведь и правда на последней фотографии Холявина сложно не заметить, что он очень сильно похудел. Вполне вероятно, что это связано с реабилитационным процессом после пластической операции и большими переживания за свою жизнь.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:43

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