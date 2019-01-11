АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 77.21 USD 66.86
Курс валют на 11.01.2019

Огромная пиявка 3 месяца жила в горле жительницы Вьетнама

Огромная пиявка 3 месяца находилась в горле вьетнамской женщины. Данное существо в длину достигало 15 сантиметров.

Огромная пиявка 3 месяца жила в горле жительницы Вьетнама


Медицинские специалисты вначале приняли пиявку за опухоль. Жительница провинции Хазянг обратилась к медикам вследствие участившихся головных болей, а также харканья кровью. Во время обследования пациентка получила диагноз «рак горла». Вьетнамку с направлением положили на операцию, в ходе которой из пазух хирургами была вытащена пиявка. Операция заняла 30 минут. По словам хирурга Нгуен Тхань Нама, операцию провели своевременно. В ином случае паразит мог нанести непоправимый вред 63-летней женщине.

Пациентке грозили проблемы с дыханием, так как пиявки зачастую забираются в нос. По словам вьетнамки, она часто купается в реке, из которой пиявка могла попасть в организм женщины.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Пинчук получила звание «Участник
На Балтфлот поступило более 30 танков
Клетки мозга женщин укрепляют их кости
Мария Кохно планирует сменить
Самопровозглашенный правнук Распутина
Xiaomi в развитие ИИ вложит 1,5
Огромная пиявка 3 месяца жила в горле
Александра Артемова оказалась
Netflix купил российский сериал про
Ученые рассказали о худшем времени для
Антропологи назвали главное
BBC опубликовала список лучших
Мария Порошина родила сына
Lexus выпустил роскошный кабриолет LC
Появление в магазинах упаковок яиц по 9
Андрей Малахов должен был носить Машу
Canon заявила о разработке
60-летний житель Великого Новгорода
"Полная ерунда": Ефремов высказался о
Папарацци заметили беременную Викторию
Космические стартапы США не будут
Актера «Уральских пельменей» Андрея
Ольга Бузова в шорт-листе претендентов
Светлана Ходченкова показала
Mitsubishi «заморозила» цены на
По мотивам телесериала «Во все тяжкие»
На Марсе обнаружили что-то похожее на
Лариса Вербицкая предостерегла
Ляйсан Утяшева показала фанатам
Сотрудница «Дома-2» заявила, что Саша
Просмотреть все новости