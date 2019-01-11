Огромная пиявка 3 месяца жила в горле жительницы Вьетнама





Медицинские специалисты вначале приняли пиявку за опухоль. Жительница провинции Хазянг обратилась к медикам вследствие участившихся головных болей, а также харканья кровью. Во время обследования пациентка получила диагноз «рак горла». Вьетнамку с направлением положили на операцию, в ходе которой из пазух хирургами была вытащена пиявка. Операция заняла 30 минут. По словам хирурга Нгуен Тхань Нама, операцию провели своевременно. В ином случае паразит мог нанести непоправимый вред 63-летней женщине.Пациентке грозили проблемы с дыханием, так как пиявки зачастую забираются в нос. По словам вьетнамки, она часто купается в реке, из которой пиявка могла попасть в организм женщины.