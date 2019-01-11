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Появление в магазинах упаковок яиц по 9 штук назвали отличным маркетингом

На прилавках российских магазинов появились новые упаковки яиц - по 9 штук. В Сети активно обсуждают такую необычную фасовку продукта. Но по мнению специалистов, это отличный маркетинг, так как перед новогодними праздниками спрос на продукт в торговых точках значительно увеличился. В связи с этим цены на яйца резко подскочили в декабре.

Появление в магазинах упаковок яиц по 9 штук назвали отличным маркетингом

Производители заменили тару, уменьшив количество продукта, но тем не менее цена на продукт широкого потребления выросла в два раза. Как заявил специалист в сфере пищевой промышленности Леонид Хазанов, слова которого цитирует портал "ПолитЭксперт", многие россияне жалуются на такой маркетинговый ход, который совсем не устраивает покупателей. В интервью журналистам он сказал, что поставщик захотел на этом "хорошенько заработать", а также избежать проблем с органами контроля промышленных продуктов.

Своим мнением по поводу нововведения поделился и Лев Сальц, занимающий должность директора по развитию в компании "Апхилл". Он отметил, что такой "отличный маркетинговый ход" позволяет не только привлечь внимание большинства покупателей, но и быстрее идентифицировать продукт на полке среди товаров других конкурирующих производителей, благодаря оригинальной упаковке. Ещё одним плюсом является и то, что покупатель воспринимает стоимость упаковки на 9 яиц как более доступную по сравнению со стандартной тарой.
Появление в магазинах упаковок яиц по 9 штук назвали отличным маркетингом

Интересно, что ситуацию с 9-штучной тарой яиц прокомментировал и глава одной из птицефабрик, заявив, что ни о каком маркетинговом ходе с целью дальнейшего повышения цен на продукт это не связано. По словам коммерческого директора, компания давно занимается выпуском контейнеров по 4, 6, 8, 12, 18, 20 и 30 яиц.



 
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Экономика
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:48

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