В смартфонах Alcatel обнаружили приложение, которое ворует деньги
В смартфонах Alcatel было обнаружено приложение, которое ворует деньги. Данная программа занималось нагружением АКБ, выкачиванием трафика, скачиванием платных программ, подключением сторонних услуг.
Компания TCL Corporation, которая владеет правами на компанию Alcatel, была обвинена в том, что она распространяет мошеннические приложения. Данные программы сливали пользовательскую информацию, подключали платные подписки. Эксперты сообщают, что вредоносное приложение было обнаружено на устройствах Pixi 4, а также A3 Max. Приложение имело название Weather Forecast-World Weather Accurate Radar. Программа маскировалась под приложение-метеостанцию, которое предлагает прогнозы погоды. По словам пользователей, приложение нагружало интернет, а также разряжало АКБ.
ПО могло при помощи СМС оформлять подписки на разные услуги в автоматическом режиме. По словам экспертов, зловред работал по всему миру. Программа бесплатно распространялась на просторах Google Play. В настоящее время приложение было скачено свыше 10 000 000 человек.
Компания TCL Corporation, которая владеет правами на компанию Alcatel, была обвинена в том, что она распространяет мошеннические приложения. Данные программы сливали пользовательскую информацию, подключали платные подписки. Эксперты сообщают, что вредоносное приложение было обнаружено на устройствах Pixi 4, а также A3 Max. Приложение имело название Weather Forecast-World Weather Accurate Radar. Программа маскировалась под приложение-метеостанцию, которое предлагает прогнозы погоды. По словам пользователей, приложение нагружало интернет, а также разряжало АКБ.
ПО могло при помощи СМС оформлять подписки на разные услуги в автоматическом режиме. По словам экспертов, зловред работал по всему миру. Программа бесплатно распространялась на просторах Google Play. В настоящее время приложение было скачено свыше 10 000 000 человек.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00