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В смартфонах Alcatel обнаружили приложение, которое ворует деньги

В смартфонах Alcatel было обнаружено приложение, которое ворует деньги. Данная программа занималось нагружением АКБ, выкачиванием трафика, скачиванием платных программ, подключением сторонних услуг.

В смартфонах Alcatel обнаружили приложение, которое ворует деньги


Компания TCL Corporation, которая владеет правами на компанию Alcatel, была обвинена в том, что она распространяет мошеннические приложения. Данные программы сливали пользовательскую информацию, подключали платные подписки. Эксперты сообщают, что вредоносное приложение было обнаружено на устройствах Pixi 4, а также A3 Max. Приложение имело название Weather Forecast-World Weather Accurate Radar. Программа маскировалась под приложение-метеостанцию, которое предлагает прогнозы погоды. По словам пользователей, приложение нагружало интернет, а также разряжало АКБ.

ПО могло при помощи СМС оформлять подписки на разные услуги в автоматическом режиме. По словам экспертов, зловред работал по всему миру. Программа бесплатно распространялась на просторах Google Play. В настоящее время приложение было скачено свыше 10 000 000 человек.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00

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